Forfatter Jessica Schiefauer: – Det er ikke noe drama på livets lyse side

LILLEHAMMER (VG) Forfatter Jessica Schiefauer (38) skulle gjerne skrevet sukkersøte historier, men har istedenfor dypdykket i ungdommens mest skjellsettende opplevelse.

Som ramme rundt romanen «Hundene kommer» valgte hun det mørke og det uforståelige, det dramatiske og det brutale:

Hva er det som skjer når en tilsynelatende vanlig ungdom dreper en annen vanlig ungdom i en helt vanlig småby?

For det var nettopp det som skjedde for 21 år siden i Jessicas hjemby Kungälv. En 14 år gammel gutt ble brutalt drept av fire nynazister. Den yngste var bare 15 år, Jessica var 17. I årevis har hun hatt lyst til å skrive en bok som også handlet om hva dette gjør med et lite samfunn, og menneskene der. Det tok nesten 15 år før hun klarte det, før hun fikk det til.

Fort voksne

– Vi ble fort voksne, vi ble traumatisert av hendelsen og jeg husker godt at jeg bare ville bort, sier Jessica til VG om oppveksten i den hardt rammede småbyen.

– Jeg skulle gjerne skrevet om noe helt annet neste gang, egentlig lengter jeg etter noe som er lett, morsomt og sukkersøtt. Men det er ikke noe drama på livets lyse side, det er ikke der historiene ligger, sier Jessica Schiefauer.

Vi møter henne under Litteraturfestivalen i Lillehammer. Boken ble utgitt i Sverige i fjor – og hun har fått mye skryt i hjemlandet. Superlativene har formelig haglet i svenske medier:

MYE SKRYT: Den prisbelønnede svenske forfatteren Jessica Schiefauer har fått mye skryt for sin bok «Når hundene kommer». Nå er boken kommet på norsk. Foto: Jørn Pettersen , VG

«Schiefauer skriver sikkert og uten skånsel om den indre og ytre brutaliteten hun utvilsomt kan noe om», mener Expressen.

«Det gjør vondt, det er vakkert, og det er viktig. Storartet lesning» slår Dagens Nyheter fast.

Aftonbladet påpeker at Jessica Schiefauer slipper leserne så nært det går an å komme det avisene kaller hatkriminalitet:

«Det velkjente, det vi har blitt så vant til, svinner unna, og overskriftenes lyser mot oss med fornyet kraft. Spørsmålet er om man kan begjære mer av en bok» konkluderer avisen.

Klarte ikke å skrive

– Jeg forsøkte å skrive denne boken i 2009, etter at jeg var kommet ut med min første bok. Men jeg klarte det rett og slett ikke. Det ble ikke bra nok. Men etter noen år, i 2012 og 2013, tenkte jeg at «nå gjør jeg det». Jeg flyttet hendelsen, ga den en annen ramme. Det var mange som var berørt av drapet i Kungälv i 1995. Men jeg har ikke fått noen negative reaksjoner, bare takk for at jeg har skrevet om dette, sier Jessica.

Denne høsten er hennes kritikerroste bok, som på norsk også heter «Hundene kommer», på plass i bokhandlene. Bokens hovedpersoner er i utgangspunktet det unge paret Ester og Isak. Rammen er deres kjærlighetshistorie. Ester og Isak er nyforelsket – og elsker hverandre grenseløst.

Vanlig ungdom

Men denne sommeren mishandles en ung gutt til døde ved en stille innsjø. Isaks lillebror er der når det skjer. Det er han som begår ugjerningen, sammen med en eldre kamerat. En tilsynelatende helt vanlig svensk ungdom som blir involvert i det ufattelige, den for de aller fleste helt uforståelige handlingen: Et brutalt drap. Livet blir helt annerledes. Også for Ester og Isak.

– Under arbeidet med denne boken har jeg snakket med mange mennesker, pårørende – både til ofre og til gjerningspersoner. Ikke minst har møtet med mennesker som er de nærmeste til den som faktisk har begått ugjerningen. Den enorme følelsesmessige konflikten det ligger i at en av deres nærmeste har begått grusomme handlinger, sier Jessica.

«Augustprisen»

Hun forteller om hvor tøft nettopp det kan være. Foreldre som ransaker seg selv, sine handlinger. Hva gjorde de galt? Omverdenen som fordømmer dem, vender dem ryggen, slår hånden av dem.

– Det påvirker alt, hele livet deres, sier Jessica Schiefauer.

Hun regnes som den kanskje mest spennende stemmen i svensk ungdomslitteratur for tiden. Hun er allerede blitt tildelt den ettertraktede «Augustprisen» som den svenske forleggerforeningen står bak to ganger. Senest i 2015 for nettopp «Hundene kommer».

