George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse

Mens Trump-administrasjonen prøver å kalle løgn for «alternativ fakta», har en dystopisk fremtidsroman fra 1949 igjen havnet på bestselgerlistene.

«Faktum (fra latin factum, «en gjerning, handling, utnyttelse»), i flertall fakta, er et saksforhold som ikke logisk kan motsies. Et faktum er altså en sannhet med grunnlag i virkeligheten. Fra et filosofisk perspektiv er et faktum det som i virkeligheten kan relateres til sannheten i et språklig utsagn. Fra et vitenskapelig perspektiv er et faktum det som kan relateres til en objektiv og verifiserbar observasjon.»

Slik beskriver en ordbok ordet «fakta».

Hva er egentlig sant? Det grunnleggende spørsmålet, og tilsynelatende lette verifiserbare fakta, har blitt heftig debattert den første uken av Donald Trumps presidentskap. Mens Trump på en pressekonferanse mente det var opp mot halvannen million mennesker på hans innsettelse, viste bildene fra anerkjente nyhetsbyråer noe helt annet.

Trumps pressetalsmann fulgte opp påstanden ved å si at «det aldri har vært et større publikum som har vært vitne til en innsettelse noen gang. Punktum».

Trump-rådgiver Mellyanne Conway fulgte så opp med å kalle påstandene «alternative fakta».

Oppe i alt dette har folk tatt til Amazon for å bestille klassikeren «1984» skrevet av George Orwell.

Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives.

BESTSELGER: George Orwells «1984» er nå mest solgt på Amazon. Foto: Skjermdump

Etter at Conway brukte begrepet «alternative fakta» begynte Orwell-referansene å sprette opp i flere medier.

Ifølge AP topper boken nå bestselgerlistene på nettstedet Amazon, noe deres egne nettsider også bekrefter.