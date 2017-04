Kris Jenner: – Alt Caitlyn skriver er oppdiktet

Kris kjenner seg ikke igjen i måten eksektefellen beskriver henne i sin kommende bok.

Caitlyn Jenner kommer med boken om sitt liv 25. april. I boken skriver hun om sitt liv og forandringen fra olympisk mester Bruce Jenner til den glamorøse transkjønnede kvinnen Caitlyn.

Caitlyn skriver også om ekteskapet hun hadde med sin nåværende eks Kris Jenner. Kris har fått lese boken på forhånd, og reagerer på hvordan hun er fremstilt.

I et klipp fra søndagens episode av realityserien «Keeping Up With The Kardashians» ser man Kris som forteller døtrene Kim Kardashian West og Khloé Kardashian om hva Caitlyn skriver om henne.

– Den eneste hyggelige hun skriver om meg var at jeg var sosial, og flink på en fest en gang, sier en opprørt Kris Jenner.

– Men han var likevel gift med deg lengst, så det gir ikke mening, svarer Kim.

– Ingenting av det gir mening. Alt hun sier er oppdiktet. Hvorfor må alt handle om at Kris er en drittkjerring, fortsetter Kris.

Før Caitlyn skiftet kjønn var han gift tre ganger. Først med Chrystie Scott i 11 år, så Linda Thompson i 5 år. Kris og Bruce var gift i 22 år før, Kris søkte om skillsmisse i 2014.

Skilssmissesøknaden ble sendt omtrent et halvt år før Bruce Jenner annonserte at han identifiserte seg som kvinne.

– Jeg er ferdig



Første gangen Caitlyn viste seg offentlig var på forsiden av motemagasinet Vanity Fair. Allerede da kom hun med harde skyts mot eksen Kris.

Caitlyn har vært åpen om at hun ikke har følt at Kris har forstått henne. Kris sier i klippet, som E! har publisert, at hun, da hun var gift med Caitlyn (daværende Bruce) spurte hva som foregikk.

– Du vil aldri forstå, svarte han da. Så går det igjen i boken at Kris visste det, allerede før vi lå sammen. Hva er dette? Spør Kris i klippet.

Barna til Kris har flere ganger i serien sagt at de ikke liker hvordan Caitlyn har snakket om ekteskapet til moren i intervjuer hun har gjort. Caitlyn er stefaren til Kourtney, Kim, Khloé og Robert Kardashian. Sammen med Kris har han døtrene Kendall og Kylie Jenner.

I klippet fra episoden som vises søndag, så forteller Kris at hun tidligere har prøvd å bedre forholdet til Caitlyn for barna deres skyld.

– Nå er jeg ferdig, avslutter hun.