En psycho krimfavoritt, en fransk kritiker- og publikumsfavoritt - og det som ble kåret til Årets beste barnebok i England i fjor. Få med deg ukens boktips!

1. Pierre Lemaitre: «Camille» (Aschehoug)

Lemaitre har fått sin fanskare med de mørke og groteske krimbøkene «Alex» og «Irène». Om sistnevnte skrev VGs anmelder: «Til tross for en nærmest grotesk handling, er det en språklig nytelse å lese denne franske krimboken.» og ga terningkast 5. Ganske pirrende er det jo at den siste boken i trilogien med kriminalbetjent Camille Verhoeven i hovedrollen har nettopp Camille som tittel. Denne gangen blir jakten på en gjerningsmann mer personlig enn noensinne.

2. David Foenkinos: «Charlotte» (Solum forlag)

Prisvinnende roman om livet til den tysk-jødiske maleren Charlotte Salomon (1917-1943) som er blitt en stor publikumsfavoritt i hjemlandet Frankrike - der den er solgt i hele 700.000 eksemplarer. Kritikerne har kalt romanen «mesterlig». Foenkinos er en av Frankrikes største samtidsforfattere - og han besøker Litteraturhuset i Bergen 29. mars. Malertalentet Salomon fikk som eneste jøde spesialtillatelse til å gå på Kunstakademiet i Berlin i 1936. Hun ble drept i Auschwitz i 1943 da hun var 26 år og gravid i femte måned.

3. David Solomons: «Broren min er en superhelt» (Kagge forlag)

Britisk bokbransje kåret denne boken til Årets barnebok i fjor. Det er den første boken i en serie på tre bøker om lillebror Luke (11 år) og storebror Zack. Boken har undertittelen: «Det kunne vært meg, men så måtte jeg tisse...» Som spiller på at det kunne vært superheltgale Luke som fikk superkrefter, men det var det altså storebror Zack som fikk, akkurat da Luke var på do. Men når storebror blir kidnappet, må Luke trå til. Han har fem dager på seg til å finne Zack, hvis ikke går verden under.

