Ukens boktips (uke 5)

«I love Dick» bør på leselista di i vår! Dessuten tipser vi om en håndbok for voksne som vil unngå å bli sure, slitne og skilt - og mens Arne Svingen hedres i USA, er han aktuell med ny barnebok her hjemme.

1. Chris Kraus: «I Love Dick» (Aschehoug)

Feministisk kultroman fra 1997 som nå kommer på norsk og som er kalt den viktigste boken om kvinner og menn som er skrevet det siste århundret, av The Guardians anmelder. Det finnes et før og et etter man har lest I love Dick, skrev svenske DN. Handler om en kvinnelig kunstner som blir hodestups forelsket i kulturkritikeren Dick - og som utforsker dette (i starten sammen med sin 17 år eldre ektemann) gjennom å skrive brev til Dick. Få av brevene blir sendt, men vi får lese dem. Blir TV-serie med Kathryn Hahn og Kevin Bacon i hovedrollene. Boken bør stå på programmet til alle boksirklene der ute i vår. Spre budskapet.

2. Anne Gunn Halvorsen: «Livet og korleis leve det» (Samlaget)

Forordet i denn selvhjelpsboken fikk meg til å le og føle meg såpass truffet at jeg måtte få mannen til å lese det også. Halvorsen er en journalist med god penn - og tidligere hipsterredaktør for både Dagbladet FREDAG og gratisblekka Spirit. Men plutselig sitter også hun der med rekkehus, to barn og masse gjeld. Og en kveld hun som vanlig driver og googler alt fra treningstightser til bilder av Leah Isadora Behn, får hun angst: for burde hun ikke heller undersøke hvordan man faktisk skal leve livet. Så det blir prosjektet for det neste året. Resultatet er denne boken.

3. Arne Svingen: «Et hundeliv» (Gyldendal)

Først: La oss trekke frem Svingens kritikerroste bok «Sangen om en brukket nese» fra 2012 - som nylig ble kåret til beste oversatte barne- og ungdomsbok i 2016 av American Library Association. Det er storforlaget Simon & Schuster som gir ut Svingen i USA - og denne boken er nå under oversettelse i 14 land. Her hjemme er han aktuell med «Et hundeliv» - som er historien om hunden Basse og hans eier, Narko-Kjell. Det er hunden Basse som forteller historien. To tips, der altså - og begge bøkene passer for barn fra 9 år og oppover.

