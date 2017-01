Ukens boktips: Uke 3

Timbuktu har skrevet selvbiografi, Den russiske revolusjon har 100-årsjubileum – og de populære gutta i trehuset trenger hjelp! Få med deg ukens boktips!

1. Helen Rappaport: «1917 Petrograd» (Gyldendal)

2017 er i gang – og det er altså året for 100-årsmarkeringen til Den russiske revolusjonen. Dette er bare den første av en rekke bøker som kommer i den anledning, men kanskje også en av de beste og mest grundige? Det får året vise, men en britisk anmelder i Daily Mail skriver dette om boken: «Det skal godt gjøres å skape noe bedre enn denne høyst originale, grundige og suverent konstruerte fortellingen.» Rappaport forteller historien gjennom øyenvitneskildringer fra utenlandske aktører som befant seg midt i dramaet.

Ferske bokanmeldelser her!

2. Jason Timbuktu Diakité: «En dråpe midnatt» (Kagge)

Dette er den svenske artisten Timbuktus selvbiografiske bok – og her forteller han blant annet om hvordan hudfargen hans helt siden han var liten bestemmer hvordan folk møter ham. Denne uken bokbades han både i Oslo, Fredrikstad og Trondheim (i dag). Timbuktu står bak monsterhit'er som Det löser sej og Alla vill til himmelen, men ingen vill dö – men nå forteller han sin egen familiehistorie som strekker seg fra slaveriet i USA til Sverige i dag. I boken følger vi ham også når han reiser i farfarens fotspor – fra bomullsplantasjen i sørstatene til New York i 1920.

Fikk med deg? Forfatter fikk tre terningkast 6 – ble vraket av Kulturrådet

3. Andy Griffiths: «Gutta i trehuset tegner, tenker og tuller i alle etasjene» (Fontini)

For dem som ikke får nok av gutta i trehuset, kommer det nå en aktivitetsbok helt i Andy og Terrys ånd. Her kan du for eksempel tegne din helt egen etasje i trehuset – som i forrige bok ble hele 78 etasjer. Du kan også hjelpe gutta å skrive morsomme fortellinger og løse oppgaver som (nesten) er umulige. Griffiths er med sin serie om gutta i trehuset blitt en av verdens mest populære barnebokforfattere – og i Norge er serien den aller største barneboksuksessen de siste to årene.

Sjekk: Tiårets 10 beste barnebøker!

Årets beste: VG-anmeldernes tips til årets beste bøker i 2016