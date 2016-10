Ukas boktips!

Her er alt fra en stor episk roman, til en ny favoritt for pingle- og supertruse-fansen - og en kritikerrost biografi om superaktuelle Donald Trump.

1. Eka Kurniawan: «Skjønnhet er et sår» (Pax)

Episk roman fra Indonesia som fikk stor oppmerksomhet da den kom på engelsk i 2015 – og flere har sammenlignet Kurniawan med García Garcia Marquez. «En forbløffende, stor leseopplevelse», skrev The New Yorker i sin anmeldelse av boken, mens the New York Times hadde den med på sin liste over de viktigste bøkene i fjor. Med Indonesias historie de siste 80 årene som bakteppe, følger vi den prostituerte Ayu Dewi, hennes fire døtre og deres menn opp gjennom. En slektshistorie om en familie som ikke lar seg stoppe selv om de blir utsatt for alt fra mord, brutalitet, voldtekt, galskap og hevntørste gjenferd til kjærlighet og forelskelse under vanskelige kår. Der kjærligheten kanskje er viktigst.

2. Julian Clary: «Familien Schwindel» (Gyldendal)

Britisk barnebok (fra 9 år og oppover) som har fått fantastiske kritikker i hjemlandet. Humoren beskrives som «genial», og samtidig ligger noe viktig under: Toleranse for det som er annerledes. Men altså: Her har vi en familie som er som alle andre familier. De bor i hus, de går på jobb, de får barn. Det er bare det at de egentlig er hyener. Med pels, store ører, haler – og en unaturlig høy latter. LOL! Nå kan kanskje hemmeligheten deres bli avslørt, og hva vil naboene si da? Leseglade barn som er fan av diverse pingle- og supertruse-serier vil digge denne serien.

3. Michael d'Antonio: «Sannheten om Trump» (Gyldendal)

Timingen kunne vel ikke vært bedre for den kritikerroste biografien om Donald Trump. For er det noe man er blitt de siste månedene og ukene og dagene, så er det vel mer nysgjerrig på denne mannen som mot alle odds er blitt republikanernes kandidat i det amerikanske presidentvalget. Boken kom opprinnelig ut under den beskrivende tittelen «Never enough» i USA i fjor, og er nå på vei ut i en oppdatert versjon i veldig mange land i forbindelse med valget. Amerikanske kritikere kaller boken blant annet «frisk og underholdende», «grundig og rettferdig» og «balansert og grundig kildebelagt».

