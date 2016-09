Ukas boktips:  Norsk barneboksuksess og svensk krim

Her er ukas boktips: En kritikerrost novellesamling, en norsk barnebok-serie som hele verden vil ha - og en helt ny krim fra den svenske krimkongen GW Persson.

1. Marie Aubert: «Kan jeg bli med deg hjem» (Oktober)

Det er lenge siden en novellesamling har fått så mye oppmerksomhet som denne. Snakk om pangstart på forfatterkarrieren for debutant Marie Aubert! Boken er nå ute i et nytt opplag og har fått et samlet kritikerkorps til å finne frem superlativene. «Marie Aubert skriver om hvordan vi egentlig er. Hva vi egentlig tenker når vi sier hva vi tenker ... Hun gjør det med en letthet som leder tanken til gamle storheter i novellekunsten», skrev Aftenposten i sin anmeldelse. Aubert vant for øvrig en novellekonkurranse i regi av Litteratur på Blå i 2013 for åpningsnovellen i samlingen.

2. Bobbie Peers: «Kryptalportalen» (Aschehoug)

Norges eneste Gullpalme-vinnende regissør, Bobbie Peers, bokdebuterte med et smell i fjor med «Luridiumstyven» - første bok i en barnebokserie om William Wenton, verdens beste kodeknekker. Boken er solgt til 36 land, vant Arks barnebokpris, og interessen for WIlliam Wenton er ifølge agentbyrået Salomonsson Agency gigantisk rundt om i verden. Hollywood-regissør Morten Tyldum har også sikret seg filmrettighetene. Nå er bok to i serien her, og William Wenton er tilbake på Institutt for Posthuman forskning.

3. GW Persson: «Bombemakeren og hans kvinne» (Vigmostad & Bjørke)

En av Sveriges beste krimforfattere er ute med en ny krim, og nå med en kvinnelig hovedperson. Persson har også etn stor leserskare her i Norge hvor han har solgt 240.000 bøker. Persson er professor i kriminologi og er hyppig brukt som ekspert i svensk media, og har hatt stor suksess med TV-programmet «Veckans brott». Denne krimboken starter med at Lisa Mattei, operativ sjef ved sikkerhetspolitiet, får en telefon som forandrer alt og setter nasjonen i høyberedskap. Det gjelder et mulig terroristangrep.

