Tre kjappe boktips!

Her er ukas boktips og de ferskeste bokanmeldelsene!

Anbefalt av bokjournalist Camilla Norli

Podcast-thriller

Matt Wesolowski: «Seks historier» (Font)

Krim: Nå er podkast-bølgen nådd romanen: Denne thrilleren er sterkt inspirert av den populære krimpodkasten «Serial» og handler om en podkastprogramleder som prøver å løse en uoppklart drapssak i England. Gjennom seks intervjuer, seks historier, prøver journalisten Scott King å forstå omstendighetene rundt Tom Jeffries mystiske dødsfall 20 år tidligere. Filmrettighetene ble nylig solgt til Fox Searchlight Pictures.



Siste bokanmeldelse: Sterkt roman-comeback for Matias Faldbakken



Myldrebok



Martin Handford: «Hvor er Willy?» (Cappelen Damm)

Barnebok: Finn Willy! er en klassiker som ikke går ut på dato. Nå feirer verdenssuksessen «Hvor er Willy» 30-årsjubileum - og i den forbindelse gis det ut en jubileumsutgave av den aller første Willy-boken (med bonusspor), samt en aktivitetsbok og en ny samleutgave med alle bøkene. Det trengs, for nå vet jeg til og med hvor skriftrullen er på alle bildene i vår nesten istykkerleste Willy-bok. Alder: 3-100.

Mer om Lisbeth Salander: Tilfører nytt blod til Millennium



Mer bokstoff: Alt om bøker her



You-Tube-stjerne

Stine Hartmann: «Randulle og legendene» (Cappelen Damm)

Fakta for barn: Ikke hørt om Randulle? Dette er en av bøkene flere bokhandlere tror mest på i høst. Bak navnet Randulle finner du 19 år gamle Sander Austad Dale fra Skien - som er blitt stjerne av å spille FIFA på YouTube. Da han besøkte Norway Cup i sommer skal det ha blitt helt kaos! Han har over 60.000 abonnenter på YouTube-kanalen sin og over 13 millioner visninger. Trenger han en bok? Tydeligvis:-) Her får du vite alt om Randulle - og masse FIFA-triks. Alder: 10-13.

Storslått: Terningkast 6 til John le Carré siste spionthriller