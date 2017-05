Musikk og bok: Ukens helgetips

Bokjournalist Camilla Norli og musikkanmelder Tor Martin Bøe gir deg sine tips for helgen.

Nobelprisvinner til Oslo

Orhan Pamuk: «Kvinnen med rødt hår» (Gyldendal)

Den tyrkiske Nobelprisvinneren er ute med ny roman på norsk - og til uken kommer forfatteren selv til Norge. Publikum kan møte ham på Liltteraturhuset i Oslo 24. mai, og på en visning av dokumentaren «Innocence of memories» (om forfatteren og hans roman «Uskyldighetens museum») under Film fra sør 23. mai. Stikkord for «Kvinnen med rødt hår» er mord og mysterier, men det handler også om det litterære fundamentet sivilisasjonen vår er bygget på.

Fransk krimbølge

Bernard Minier: «Hvis helvete var av is» (Aschehoug)

Nå snakker alle om fransk krim! Aschehoug har hatt stor suksess med bøkene til Pierre Lemaitre, og nå har de kjøpt tre bøker av denne franske krim-kometen som er mist like mørk og makaber som Lemaitre. Minier har fått mye internasjonalt skryt, og den første boken om kriminalførstebetjent Martin Servaz er allerede ute. Gjør deg klar til en iskald og klaustrofobisk reise til Pyreneene - der forferdelige hendelser begynner å skje. Først med en hest, så et menneske.

Trekk et dikt

Arne Hugo Stølan: «Mannakorn» (Cappelen Damm)

Stølan er poet, skriveskolelærer og bokanmelder i VG - og med denne diktsamlingen mener anmelderen i Vårt Land at han bør få et gjennombrudd hos en større leserskare. For de som ikke vet hva mannakorn er: Små lapper med bibelsteder som legges i en bolle, trekkes ut tilfeldig og blir utgangspunkt for samtale og refleksjon. Stølan legger også ut «tilfeldige» skriftsteder i denne samlingen der hvert dikt starter med et bibelvers - men så kan «alt skje» i den videre teksten.

Drivende

Låt: The National - «The System Only Dreams In Total Darkness»

Uvanlig oppstemt fra de overmelankolske newyorkerne. Ikke minst den «ødelagte» gitarstrofen som driver låten fremover gjør denne «umulig å huske»-tittelen nesten dansbar. Vokalist Matt Berninger har nok ikke helt fortrengt sin indre vestlending, men i disse ører har ikke bandet vært så i farten siden «Boxer». Eller egentlig «Mr. November». Denne høsten kan bare ikke komme fort nok.

Kjærlighet i 30 år

HOLDT PÅ LENGE: Popgruppen Pogo Pops i 1992. Dominic O'Fahey, Nicolai Hamre, Frank Hammersland og Viggo Krüger. Foto: Nils Bjåland , VG

Album: Pogo Pops - «Love Is The Greatest Compass»

De smykker seg med den første bergensbølgen i presseskrivet, og tar indirekte æren for både Kings Of Convenience og Röyksopp. Bortsett fra det er bergensernes sjuende album behagelig nedpå. Mer et bølgeskvulp enn en formidabel ny surfemulighet. Det er slik det skal være når man har holdt det gående i 30 år og fremdeles bruker kjærligheten til den gode popsangen som vellykket rettesnor.

Frem fra glemselen

Retro: Thelonious Monk - «Les Liaisons Dangereuses 1960»

Året 1959 står bak så mange jazzklassikere at man nesten ikke skjønner hvordan sjangeren kom seg videre etterpå. «The Shape Of Jazz To Come». «Kind Of Blue». Nesten 60 år etter at det ble spilt inn, kommer nå også Thelonious Monks lydspor til en forlengst forsvunnet film. Primært pianistens standardrepertoar fra tiden. Men så elegant spilt og sydd sammen at det, i motsetning til mange andre «tapte» innspillinger, setter disse standardene i et helt nytt lys.