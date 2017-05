Karl Ove Knausgård: «Så mye lengsel på så liten flate»

Essay: Ikke overraskende er Knausgårds bok om Edvard Munch best der forfatteren direkte berører sitt eget arbeid.

Han viker i hvert fall ikke unna utfordringer, Karl Ove Knausgård. Ikke bare har han vært med på å kuratere en utstilling med Munch-bilder, han har også funnet litterært magemål til å skrive en hel bok om ikke bare Norges men en av verdens aller mest kjente og omskrevne kunstnere. Utstillingen ble anmeldt til terningkast 6 her i VG, boken er mer ujevn, men med mange nok gode partier til at de fleste vil finne ting å ta med seg.

BOK Munch og jeg Karl Over Knausgård: «Så mye lengsel på så liten flate» 248 sider Kr. 349 Oktober

Knausgårds metode er å gå rett på sak, nærmere bestemt inn i et Munchmaleri av en kålåker. I bildet finner forfatteren blant annet det han kaller en lengsel hos kunstneren etter å forsvinne og bli ett med verden. Og vips er vi inne i en fortolkningsramme som kan legges på det aller meste av det Knausgård skriver, nemlig historien om en enorm, monologisk følelseskraft som trumfer det formalt upresise. Form og formler må brytes ned for at kunstneren, enten han maler eller skriver, kan få sagt det han vil. Alt det interessante skjer i de følelsene verket vekker hos den som møter det.

Nettopp dette poenget blir godt ivaretatt hos Karl Ove Knausgård, og jeg skulle gjerne sett at han hadde fokusert mer på denne tematikken.

Men det er som om han heller slipper tak i resonnementene sine med en gang de begynner å bli interessante, for å haste videre i det som kan fremstå som en litt flakkende jakt etter gode poenger.

Litterært sett er dette Knausgård på sitt jevne, uten de helt store høyder. Av og til kan han også fremstå på grensen til det banale. Å kalle Munchs kunst «en kontinuerlig utforskning av verden», er mer snusfornuftig enn forfatteren egentlig burde tillate seg.

En del av boken handler om Karl Ove Knausgårds samtaler med andre kunstnere om Munch. Blant annet med Anselm Kiefer og Vanessa Baird, samt et par fotografer. Også et samarbeidsprosjekt med filmskaperne Emil og Joachim Trier vies en del plass.

Heller ikke dette vet jeg om kan kalles spesielt vellykket, intervjuformen er krevende i bokform og den muntlige stilen blir i denne sammenhengen for abrupt til at den tilfører så mye vesentlig.

Knausgård har også intervjuet kunsthistorikeren og Munchkjenneren Stian Grøgaard, en mann han åpenbart har stor respekt for. Selv synes jeg imidlertid at Grøgaard går i den samme fellen som så mange andre kunsteksperter: I stedet for å åpne opp Munchs univers, stenger han det heller av med sine strenge teoribegreper.

En ganske ujevn bok altså, men som fortellingen om et møte mellom to kunstnere og deres metode tilbyr den meningsfulle perspektiver på både Karl Ove Knausgård og Edvard Munch.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk