Jørn Lier Horst: «Katharina-koden»

Gamle mysterier blir som nye, men litterært er det lite løft over denne fortellingen.

Vår gamle venn, politimannen William Wisting, begynner å dra på åra, og som så mange aldrende menn er han vel så opptatt av fortiden som fremtiden. Blant sakene han ikke klarer å legge bak seg er den 24 år gamle forsvinningen til Katharina Haugen.

Den opprinnelig østerrikske kvinnen ble sporløst borte fra hjemmet sitt. Men hun etterlot seg en lapp med en uforståelig tallkode. Når hennes enkemann Martin Haugen uteblir fra det årlige treffet med Wisting på årsdagen for Katharinas død, aner politimannen at noe ikke er som det skal.

Samtidig introduseres vi for den yngre Kriposmannen Adrain Stiller, som etterforsker en annen forsvinning fra samme tid. Den handler om ungjenta Nadia Krogh som forsvant på vei hjem fra en fest. Nå har ny teknologi gjort det mulig å gjenoppta saken.

Stiller og Wisting samarbeider om etterforskningen, og mon tro om ikke de to sakene skal vise seg å ha en sammenheng.

Bok Kriminalroman Gyldendal Sider: 380 Pris: Kr. 399,-

Som om ikke det var nok, er også William Wistings datter Line på sporet av skjebnen til Nadia Krogh. Line er journalist, og får i oppdrag av VG å lage en artikkelserie og podkast om Nadia-saken. Slik følger vi opprullingen fra ståstedet til to parallelle «etterforskninger».

Som så ofte i Horst sine bøker legges mye vekt på selve politiarbeidet, både det tekniske og det taktiske. Motivkretsen og persontegningene ligger trygt innenfor det klassiske, overgangene sitter som de skal og momentene porsjoneres ut i riktig rekkefølge.

Likevel er det ikke til å komme forbi at «Katharina-koden» fremstår som noe sedat og satt, og at en noenlunde våken leser allerede tidlig i boken skjønner hvor dette bærer. Faktisk er det vel så interessant å følge Lines journalistiske arbeid som farens og Stillers omstendelige politiopprulling. Her får vi blant annet et ganske treffende innblikk i hvordan rivalisering mellom redaksjoner kan utnyttes effektivt av et politi med sin egen dagsorden.

Jørn Lier Horst er ingen stor ordkunstner, språket er flatt og deskriptivt, om enn også effektivt.

Men vi introduseres altså for en ny mann, Adrian Stiller, og det er grunn til å forvente at dette nye og ganske interessante bekjentskapet vil dukke opp igjen i senere bøker av Horst. Det innebærer i det minste en nødvendig fornyelse av forfatterens litterære univers.

Anmeldt av Sindre Hovdenakk