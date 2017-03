Her er de beste bokkuppene på  Mammut-salget

10 romankupp, 10 krimkupp, 10 barnebokkupp og 10 sakprosakupp! Årets største boksalg starter på mandag med over 1000 boktitler på tilbud. VGs bokanmeldere har sammen med bokjournalist Camilla Norli trålet Mammut-katalogen for deg - og her er våre favoritter:

10 ROMANKUPP:



Pedro Carmona-Alvarez: «Og været skiftet og det ble sommer og så videre»

Engasjerende og velskrevet roman om et parforhold og om å vokse opp i skyggen av sine avdøde søsken, med Bruce Springsteen som bærende lydspor. 99 kr.

Vetle Lid Larssen: «Hvordan elske en far – og overleve»

Betimelig spørsmål. Nådeløst og smertefullt, men også hysterisk morsomt og forsonende om den håpløse rivaliseringen mellom far (som var skuespilleren Lars Andreas Larssen) og sønn. 129 kr.

Maria Navarro Skaranger: «Alle utlendinger har lukka gardiner»

En pangdebut om en ung jente som vokser opp på Romsås i Oslo. Roman med stor språklig trøkk og kreativitet. Skrevet på såkalt «kebabnorsk». 99 kr.

Jón Kalman Stefánsson: «Fiskene har ingen føtter»

Usedvanlig velskrevet roman om bindinger og løsrivelse, lagt til det islandske etterkrigssamfunnet. 129 kr.

Anthony Doerr: «Alt lyser vi ikke ser»

Betagende og underholdende roman fra krigens Tyskland og Frankrike.129 kr.

Michel Houellebecq: «Underkastelse»

Politisk og privat på samme tid, om den desillusjonerte hvite manns situasjon i dagens konfliktfylte Frankrike. 129 kr.

Ida Hegazi Høyer: «Fortellingen om øde»

Glimrende roman fra et stort forfattertalent! 149 kr.

Edvard Hoem: «Slåttekar i himmelen»

Første bok i Hoems fantastiske romanserie om utvandringen til Amerika. 129 kr.

Roy Jacobsen: «Hvitt hav»

En - som alltid fra Jacobsen - velskrevet oppfølger til publikumsfavoritten «De usynlige». 99 kr.

Elena Ferrante: «Mi briljante venninne»

Kjøp første bok i Ferrantes Napoli-kvartett og bli besatt. 129 kr.

OG HER ER 10 KRIMKUPP!

Kjell Ola Dahl: «Kureren»

Dahl fikk Rivertonprisen for dette kriminalmysteriet med utgangspunkt i krigen. 149 kr.

Bernhard Aichner: «Dødens herskerinne»

Mørk krim med en kompleks kvinnelig hovedperson på hevntokt. 99 kr.

Pierre Lemaitre: «Alex»

Første bok i trilogien om politimannen Camille Verhoeven fra franskmannen som hylles for både språk og spenningsnivå. Psycho så det holder. 129 kr.

Cilla og Rolf Börjlind: «Springflo»

Intenst spennende om et gammelt drap som får ringvirkninger inn i vår egen tid. Ble TV-serie som gikk på NRK i fjor. 99 kr.

S.K. Tremayne: «Istvillingene»

En av tvillingene dør, men er riktig tvilling begravet? Skrekk-snakkis som gikk til topps i hjemlandet Storbritannia. 99 kr.

Anne Holt: «Offline»

Terror, rasisme, 17. mai og en uløst forsvinningssak fra 1996: Utfordringene står i kø når Hanne Wilhelmsen gjør comeback fra sitt selvpålagte eksil. 149kr.

Paula Hawkins: «Piken på toget»

Superbestselger som nå er blitt film. Spennende og overraskende roman med en såkalt upålitelig forteller. 179 kr.

Nic Pizzolatto: «Galveston»

Hardbarket gangsterkrim for deg som liker det rått og hardt fra forfatteren som også . 149 kr.

Ingar Johnsrud: «Wienerbrorskapet»

Norsk spenningslitteraturs nye stjerneskudd smalt gjennom lydmuren med denne heseblesende spennende thrilleren. 99 kr.

Øystein Wiik: Rekviem

Tempofylt thriller som kulminerer med tidenes norske gisseldrama på Røros.129 kr.

HER ER 10 SAKPROSAKUPP:



Iselin Theien: «Fra krig til krig»

Er du interessert i politikk og historie bør du absolutt få med deg denne biografien om høvdingen C.J. Hambro. 149 kr.

Åsne Seierstad: «En av oss. En fortelling om Norge»

Boken om 22. juli som The New York Times kalte et mesterverk og utropte den til en av årets ti beste bøker i 2015. 99 kr.

Ove Røsbak: «Blåklokkeviku og slipesteinsvæils»

Røsbaks uovertrufne Prøysen-biografi fra 1992, gjenutgitt i 2014 i revidert utgave, som forteller om en enestående kunstner, hans oppvekst, undertrykkelse, opprør - og om lengsel.

Yann de Caprona: «Norsk etymologisk ordbok»

En flere kilo tung godbit for deg som er opptatt av språk - som er blitt en klassiker på Mammut-salget. 299 kr.

Morten A. Strøksnes: «Havboka. Eller kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav»

Kåret til en av årets beste bøker i 2015, fikk terningkast 6 i VG, vant Brageprisen og er solgt til 21 land! Bli med på fisketur - og hvilken fisketur! 149 kr.

Anette Storeide: «Norske krigsprofitører»

En fin studie om deler av norsk næringsliv under krigen, hvor gikk grensen går mellom «å holde hjulene i gang» og «utilbørlig bistand til fienden». 129 kr.

Jens Andersen: «Astrid Lindgren. Denne dagen, et liv.»

En flott biografi om en fascinerende kvinne som ble forfatter sent i livet, med enormt nedslagskraft. 199 kr.

Antony Beevor: «Ardennene 1944»

En forfatter og historiker som har boret inn i en rekke slagsteder, alltid med ulike perspektiver fra et vell krigsdeltakere. 199 kr.

Jenny Skavlan: «Sy om - igjen»

Det er en mengde strikke- og sybøker på salg. I denne får du masse triks for å utnytte de klærne vi har - fra dama som er kåret til Norges best kledde flere ganger. 129 kr.

Terje Ommundsen: «Thaimani»

Mammut er også kokebøker. Her fra favorittstedet Plah i Oslo og kokken som blander krydder og ingredienser fra Thailand med norske råvarer. 199 kr.

10 BARNEBOKKUPP:

Maria Parr: «Tonje Glimmerdal»

Norges Pippi Langstrømpe har som livsmotto «fart og sjølvtillit!», og boka om henne er en ekte sjarmbombe. 129 kr.

A. Audhild Solberg: «Superbitchene driter seg ut»

En populær og gjenkjennelig roman for unge jenter - kåret til årets beste bok av 10.000 skoleelever i 2014. Fra 9 år og oppover. 99 kr.

Hervé Tullet: «Trykk her»

Smart og magisk bok om en prikk. Gjør som boka sier og se hva som skjer. 0-3 år. 99 kr.

Siri Pettersen: «Evna»

Den tredje og siste boken i Ravneringene-trilogien av Norges fantasy-dronning. Snart skal trilogien bli film, så heng med! 99 kr.

Astrid Lindgren: «Jo visst kan Lotta sykle»

Alle barns romantiske forestillinger om bursdagsfeiring stammer fra denne boka. 99 kr.

Andy Griffiths/Terry Denton: «Gutta i trehuset med 13 etasjer»

Den største barneboksuksessen i Norge de siste to årene! Første bok på supersalg. Fra 9 år. 29 kr.

Kazu Kibuishi: «Amuletten 1: Steinvokteren»

Tøff start, men spennende lettlestserie som er blitt kåret til årets beste av unge svenske lesere tre år på rad. Kampen mot det onde er i sentrum. Fra 8 år. 29 kroner.

Ida Jackson: «Lena blir prinsesse»

Sjefete Lena vil være prinsesse og bestemmer at venninnen Anne Marthe må være hest. Men hva skjer når rivalen Hege Susan også vil være prinsesse? Lettlestserie. 79 kr.

Alice Oseman: «Solospill»

Ungdomsroman skrevet av en 17-åring som har fått mye ros. Handler om Tori som egentlig bare vil sove og blogge. Om ungdomsdepresjon, men også forelskelse. 79 kr.

Anna Fiske: «Følelsesbiblioteket»

Samleutgave med de syv bøkene i serien om følelser fra den norske prisbelønte illustratøren som stadig imponerer: Sinne, Sjenanse, Forelskelse, Redd, Sjalusi, Sorg, Lykke. 349 kr.

Anbefalt av: Guri Hjeltnes, Tom Egeland, Sindre Hovdenakk, Arne Hugo Stølan, Kristine Isaksen, Brynjulf Jung Tjønn, Elin Brend Bjørhei, Gabriel Moro og Camilla Norli