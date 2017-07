Her er 5 boktips til barna i sommer!

VGs bokanmeldere og bokjournalist gir deg fem tips til barn i alle aldre her!

Fikk du med deg voksen-tipsene? Blodige massakrer, tankevekkende romaner og «fjorårets store leseropplevelse»

Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund: «Bukkene Bruse begynner på skolen»

Sommeren er lesetid også for barn, særlig på lange, kjedelige reiser. Bokserien om bukkene Bruse kan være redningen for slitne foreldre i varmen. Bøkene er fulle av herlig humor og skrekk, som garantert vil få barn til å hvine av lesefryd. Anbefalt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Les anmeldelsen av den siste Bukkene bruse-boken her

Iben Akerlie: «Lars er LOL»

Smart barnebok om dårlig selvtillit og nettmobbing. Lars har downs syndrom, og er en av de meste interessante personene i norsk barnelitteratur det siste tiåret. Boka er full av pinlige fjortisepisoder, selvutvikling, og til og med et hett kyss i dalende snø rett opp under jul – verdens nydeligste romantiske klisjé. Fra 9 år. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Terningkast 6: «Lars er LOL smeltet denne leseren»

Frida Nilsson: «Ishavspirater»

Et magisk og underholdende eventyr fra våre egne trakter som til og med har fått svenskene til å trekke frem Astrid Lindgren-kortet. Kan leses av unge lesere, men passer også veldig bra som høytlesningsbok. Boka er et naturmagisk og underholdende pirateventyr, men også en hyllest av kystliv og selvberging. Anbefalt av: Kristine Isaksen.

Sjekk anmeldelsen her!

Synne Sun Løes: «MISS»

Norske Løes vant Brageprisen for sin ungdomsroman «Å spise blomster til frokost», og kom i vår med en roman for ungdom om press og prestasjonskrav. Forfatteren har i jobben som sykepleier og samtaleterapeut ofte møtt ungdommer som blir sendt i terapi av foreldre som vil «fikse» dem, av den enkle årsak at de er annerledes eller ikke passer inn i malen. Boken MISS handler om 16 år gamle Ea - som er akkurat en slik jente. Anbefalt av: Camilla Norli

Lest? Norsk barnebokserie kan bli nye Harry Potter

Angie Thomas: «The Hate U Give»

Denne buzz-boken kommer på norsk til høsten, men er å få kjøpt på engelsk! Fikk en utrolig mottakelse da den kom i USA i februar i år - og er kalt både underholdende og nødvendig, samt omtalt som «dette burde være den eneste boken som alle leser i år». Boken er inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen og vi følger den 16 år gamle jenta Starr Carter som blir vitne til at en hvit politimann skyter hennes beste venn, Khalil. Anbefalt av: Camilla Norli

Fikk med deg? Tiårets 10 beste barnebøker!