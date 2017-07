Her er 10 perfekte sommerbøker!

VGs bokanmeldere og bokjournalist gir deg sine beste lesetips til årets sommerferie.

Malin Persson Giolito: «Størst av alt»

To tenåringer står bak en blodig skolemassakre på en svensk skole. Hva skjedde? Spennende, velskrevet og smart om umoden kjærlighet. Litt krim, men like mye et kritisk skråblikk på samfunnet. Anbefalt av: Tom Egeland

Colson Whitehead: «Den underjordiske jernbanen»

Årets Pulitzerpris-vinner er en medrivende, mørk og engasjerende sørstatsroman om to slavers farefulle flukt mot friheten. Romanen har uhyggelige ekko inn i vår egen tid. Den kommer på norsk 14. juli. Før det kan du kjøpe den på engelsk («The Underground Railroad») Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Monica Csango: «Fortielser. Min jødiske familie.»

For de som er glad i en god sakprosabok. I Monica Csangos velskrevne lille bok blar hun i sitt eget familiealbum, hun forteller om menneskene som forsvant, men som ble dyrket som levende. Om farmor og farfar, om Budapest, om faren. Besettende og bevegende. En vakker sommerbok. Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Margaret Atwood: «Tjenerinnens beretning»

HBO-serien «A Handmaid's Tale» har fått denne rundt 30 år gamle boken til å toppe listene igjen - og nå er den norske oversettelsen endelig ute på nytt - i pocket. Så du serien, og får fnatt av å vente ett år på neste sesong, er Atwoods dystopiske klassiker et hett tips til årets sommerlektyre. Anbefalt av: Camilla Norli

Wenke Mühleisen: «All gjeldende fornuft»

Lettlest og tankevekkende brevroman som adresserer viktige spørsmål i livet til en «livsledsager», en «venninne», et «du». En ærlig og modig bok, skrevet av et søkende menneske. Og en bok som fikk kronprinsesse Mette-Marit lyst til å bli gravid igjen, som hun selv fortalte under årets Litteraturtog der hun samtalte med forfatteren. Anbefalt av: Arne Hugo Stølan

Demian Vitanza: «Dette livet eller det neste»

Du har kanskje lest fjorårets mestselgende bok, Åsne Seierstads «To søstre (hvis ikke finnes den nå i pocket - sjekk terningkast 6-anmeldelsen her), og her er en roman med samme tema. Vitanza har intervjuet en av fremmedkrigerne som sitter fengslet i Norge - og dette er historien om hvordan det gikk til at en helt vanlig norskpakistansk gutt sakte, men sikkert, og likevel raskere enn man tror, ble radikalisert og endte opp med å reise til Syria. Anbefalt av: Camilla Norli

Elena Ferrante: «Svikne dagar»:

Denne fresende boken er verdt å lese bare på grunn av Kristin Sørsdals fabelaktige oversettelse fra italiensk. Men så er det Ferrante, som skriver om kjærlighetssorg, smerte og en kvinnes raseri som ingen annen. Denne lille boken om forsmådde Olga borer, observerer og reflekterer i et temperament som slår inn i leseren. Terningkast 6! Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Tom Egeland: «Djevelmasken»



Perfekt underholdning, nå også i pocket, for den som er svak for gamle og ferske mordmysterier, skjebnetunge familiehemmeligheter og religiøse grublerier. Egeland kan kunsten å sette sammen en spenningshistorie som alle kan lese med utbytte. Språklig flyter lett og gjennomarbeidet avgårde, med Bjørn Beltø i hovedrollen som den evige antihelten. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk



Elizabeth Strout: «Jeg heter Lucy Barton»

Lucy Barton har hatt en vanskelig oppvekst, men elsker likevel moren sin. Sammen forsøker de å gjenskape en oppvekst full av hull. Dette er en roman som er fort lest, men sent glemt, av forfatteren som vant Pulitzerprisen for romanen «Olive Kitteridge». Anbefalt av: Brynjulf Jung Tjønn

Karl Ove Knausgård: «Om våren»

Perfekt sommerbok som gjør deg glad i livet. Da jeg hadde lest ferdig på ferie i fjor sommer, fikk jeg lyst til to ting: Å lese boken en gang til med en gang, samt få et barn til (ja, om Mette-Marit kan si det, så ...). Hvis du aldri leste «Min kamp», så får du et innblikk med denne romanen som er min kamp i miniatyr, bare med positivt fortegn. Fjorårets store leseropplevelse. Anbefalt av: Camilla Norli

Sjekk også: Om du ennå ikke har lest «Bienes historie» av Maja Lunde, romanen hele verden snakker om, just do it! Bok nummer to kommer i oktober, så les og bli klar. Eller hva med et perfekt lite stykke litteratur? Sjekk ut Claire-Louise Bennetts «Dam» som handler om en kvinne som har valgt et liv i ensomhet. 20 korte fortellinger utgjør en sammenhengende historie. En norsk krimbok som fortjener flere lesere, er Roar Ræstads «Elven» som er ute i pocket nå: Mørk og fengende fra Trondheim og 2. verdenskrig. Og søker du en god, men alvorlig, feelgood, så kan «Syrinpikene» av Martha Hall Kelly være et hett tips.