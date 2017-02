Boktips uke 7

Skrekk-snakkis og dansk barnebok-mester er blant ukens boktips!

1. S.K. Tremayne: «Ildbarnet» (Font)

Bok to fra britisk forfatter (som skriver under pseudonym) som i 2015 ga ut thrilleren «Istvillingene», som er blitt en aldri så liten skrekk-snakkis. Boken gikk blant annet til topps i hjemlandet Storbritannia - og nå er oppfølgeren ute på norsk. Handler om nygifte Rachel og David som sammen med Davids sønn flytter til kysten for å starte et nytt liv. Men både under menneskenes vakre overflate - og det vakre kystlandskapet skjuler det seg skremmende og dype hemmeligheter.

2. Jakob Martin Strid: «Lille Frosk i verdensrommet» (Aschehoug)

Det er ikke lenge siden vi tipset om «Mimbo Jimbo bygger et fyrtårn» fra mannen bak den fantastiske boken «Den utrolige historien om den kjempestore pæra» og like fantastiske «Da lille Larsens hus blåste bort». Danske Strid må være en av vår tids viktigste barnebokskapere - og for de som ennå ikke har oppdaget hans fortellinger om Lille Frosk, er det på tide. Her handler det om Lille Frosk og froskesøsknene som bygger en romrakett og reiser ut i verdensrommet. Fra tre år og oppover.

3. Haruki Murakami: «Elefanten som forsvant» (Pax)

Japanske Murakami (68) er oversatt til over 50 språk og har en stor leserskare også i Norge. I fjor kom han ut med en fersk novellesamling, «Menn uten kvinner», på norsk. Mens denne samlingen av året inneholder noveller som han skrev mellom 1980 og 1990. Flere av tekstene skal være inspirasjonskilde til flere av hans senere store romaner, og flere har vært filmatisert. Hans varemerke; det absurde og surrealistiske, var på plass allerede den gangen. Oversatt av Ika Kaminka og Magne Tørring.

