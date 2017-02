Boktips uke 6

Her er ukens boktips - med en barnebok du ikke bør gå glipp av. Dessuten er det visst morsdag på søndag...

1. Jon Klassen: «Vi fant en hatt» (Mangschou)

Vi elsker hattebøkene til kanadiske Jon Klassen! De to første bøkene «Jeg vil ha tilbake hatten min» og «Dette er ikke min hatt» er både kritikerrost og prisbelønte, men samtidig treffer de leserne med sine suverene illustrasjoner. Hos oss er de blitt lest gang på gang med glede, (svart) humor og mange spørsmål. Nå er Klassen ute med den siste boken i hattetrilogien, og avslutningen er litt annerledes - men kjærlig og overraskende. Følg med på øynene til skilpaddene. De sier alt! Fra 4 år og oppover.

2. Mohammad Mostafaei: «I skyggen av Sharia» (Aschehoug)

Den iranske advokaten kom til Norge i 2010 etter at han måtte flykte fra hjemlandet - der han som forsvarsadvokat i flere år hadde kjempet for å redde klienter fra å bli henrettet, de fleste barn og kvinner. Tilværelsen hans i Iran ble til slutt for farlig - og han bor nå i Drammen med kone og to barn. Denne boken er hans fortelling. Som advokat i skyggen av sharialoven opplevde han både seire for rettferdighet, men samtidig justismord så meningsløse og ondskapsfulle at det er vanskelig å ta innover seg. Boken er skrevet i samarbeid med med forfatter og journalist Odd Myklebust.

3. Graham Swift: «Morsdag» (Gyldendal)

Timingen på denne utgivelsen gjør at man tenker at dette bare et billig triks fra forlaget. To dager til morsdag, altså, dere! MEN når The Guardian kaller den et «mesterverk» som «bader i lys» og Adresseavisen kaller den «vidunderlig» og gir terningkast seks, så tipser vi likevel. Vi skal tilbake til 1920-tallet, det er morsdag, visstnok den ene dagen i året da tjenestefolkene fikk fri fra pliktene sine, og vi møter foreldreløse Jane Fairchild. Hun har jo ingen mor å besøke, men så skjer det ting som får betydning for resten av livet hennes. Liten bok på 144 sider!

