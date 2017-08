Bokanmeldelse: Yuval Noah Harari «Homo deus. En kort historie om i morgen»

Datateknologien er i ferd med å gjøre menneskene overflødige, samtidig som vi streber mot udødelighet. Hvilke valg gir det oss?

Han er ikke redd for å stille de helt store spørsmålene og trekke de svært lange linjene, historikeren, professoren og forfatteren Yuval Noah Harari. Israeleren gjorde betydelig suksess med boken «Sapiens», som kom på norsk for et og et halvt år siden. Den gang tok han for seg menneskehetens historie frem til i dag. I sin nye bok går han et skritt videre, og forsøker å vise hvordan fremtiden vil se ut for Homo sapiens.



Vi er på vei inn i det Harari kaller «dataismens» tidsalder. Skillet mellom intelligens og bevissthet er i ferd med å bli en realitet, noe som truer med å avvikle selve begrepet om et udelelig individ, og dermed også grunnlaget for liberalismen – den ideologien som ifølge forfatteren gikk ut av det 20. århundret som den store seierherren.

BOK: Yuval Noah Harari: «Homo deus. En kort historie om i morgen» Bazar Oversatt av Lene Stokseth Sider: 390 Pris: 399,-

I dagens situasjon, der fri flyt av informasjon og data er vår nye universelle verdi, mangler vi totalt visjoner for hvordan verden skal styres, mener Harari.

Det betyr på ingen måte at han er en dystopiker eller teknologimotstander, snarere en mann med stor kunnskap og innsikt som opererer i tradisjonen etter de store opplysningsfilosofene.

Man kan trygt påstå at Yuval Noah Harari praktiserer syntetiserende historieskriving. Her er det naturvitenskap, datateknologi, politikk, idéhistorie, psykologi og sosiologi, og for mange kan nok den enorme faktastrømmen han presenterer oss for virke slitsom og overdreven. Spådommer om fremtiden kan dessuten ofte minne litt om science fiction, noe som gjør det ekstra krevende å finne relevans til våre trivielle hverdagsliv.

Men Harari har et viktig poeng når han påpeker at tanken om det guddommelige mennesket faktisk er nærmere en realitet enn noen gang før i vår historie. I hvert fall hvis man definerer guddommelighet som udødelighet, noe som jo har vært menneskenes største drøm til alle tider. Det er på ingen måte urealistisk at mennesker om et par generasjoner kan leve til de er 150 år, og ingen vet om utviklingen vil stanse der. Hvor vil dette lede oss, og hva skjer med selve ideen om menneskeverd i en situasjon der vi er i ferd med å bli udødelige og overflødige på en og samme tid?

De som søker etter eksistensielle svar vil nok ikke finne dem i «Homo deus. En kort historie om i morgen». Men de vil ganske sikkert bli inspirert til å lete videre.

SINDRE HOVDENAKK

