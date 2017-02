Bokanmeldelse: Yrsa Sigurðardóttir: «Dragsug»

Mørkt, mystisk, makabert – ikke rart verden elsker gysene fra Island. Yrsa Sigurðardóttir skriver krim som er skummel, spennende og smart.

Sammen med Arnaldur Indriðason er Yrsa Sigurðardóttir blant Islands fremste litterære eksportartikler. Begge tilhører den såkalte nordic noir-tradisjonen – politikrim der en melankolsk etterforsker metodisk og deduktivt oppklarer drap mens han forsøker å stable privatlivet på beina.

BOK Krim Yrsa Sigurðardóttir: «Dragsug» Originaltittel: «Sogið» Oversatt av Silje Beite Løken 438 sider Kr. 379,- Kagge

Liker du stilen til Jørn Lier Horst eller Henning Mankell, ispedd en dash høyspenning à la Jussi Adler-Olsen, er dette noe for deg.

Tolv år etter at en åtte år gammel jente ble voldtatt og drept i tettstedet Hafnarfjörður utenfor Reykjavik, åpnes en gammel tidskapsel der en gruppe skolebarn har etterlatt brev om hva de tror vil skje i 2016. I ett av brevene skriver en gutt initialene til seks personer som vil bli myrdet.

Om forfatteren: Yrsa Sigurðardóttir (f. 1963) er en av Islands mest populære krimforfattere og er oversatt til over 30 språk. Til daglig arbeider hun som sivilingeniør. Hun er gift og har to barn. «Dragsug» er hennes sekstende bok og hennes niende roman på norsk.

Samtidig som politiet gransker det makabre brevet, finner de flere lemlestede lik. Etter hvert forsvinner enda flere voksne og barn.

Er det noen sammenheng – og i så fall hvilken?

I pakt med særtrekkene til moderne krim forener denne romanen en klassisk kriminalgåte med thrillerens intense innspurt. Jeg lot meg overbevise. «Dragsug» er solid arbeid – i likhet med Silje Beite Løkens oversettelse.

Yrsa Sigurðardóttir turnerer romanens mange røde tråder med presis hånd. Mest imponert er jeg over det intrikate plottet og gåtens komplekse løsning. Jeg synes også at persontegningene er troverdige og gode.

Prologen kunne være en Stephen King-grøsser verdig.

«Dragsug» er bok nummer to om den joviale politimannen Huldar og barnepsykologen Freyja. Det bærer den litt for mye preg av. Henvisningene til hendelsene i fjorårets roman, «DNA», virker mer forstyrrende enn opplysende.

Samtidig bidrar det romantiske, erotiske og faglige samspillet mellom Huldar og Freyja – som ble introdusert i forrige roman – til romanens nerve.

Yrsa Sigurðardóttir evner å balansere hensynet til hovedpersonenes trøblete privatliv opp mot fortidens gåter og nåtidens dramatikk.

Et seksuelt fylleeventyr med sjefen ødelegger – ikke helt overraskende – for Huldars sjanser hos Freyja. Men – jeg tipper at dette går seg til i neste roman.

At fredelige Island skulle være like belemret med frittgående seriemordere som Harry Holes Oslo, er en tankelek vi lesere må godta som en del av kriminallitteraturens bloddryppende sjangerkonvensjoner.

Har du ikke lest islandsk krim, er Yrsa Sigurðardóttir et godt sted å begynne.

TOM EGELAND