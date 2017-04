Bokanmeldelse: Tove Alsterdal: «Evas siste vitne»

Krim: Tove Alsterdals «Evas siste vitne» er en mørk, samfunnskritisk historie med politisk brodd, men når ikke opp til forfatterens forrige krim, som fikk terningkast 6 her i VG.

Tove Alsterdal setter søkelys på dem som faller utenfor det etablerte i sin nyeste krimroman.

Bok Tove Alsterdal: «Evas siste vitne» Antall sider: 429 430 kr

Kagge

Vi befinner oss i Beckomberga i Sverige, et sted som tidligere huset Europas største psykiatriske sykehus. Nå er pasientene for lengst skrevet ut, og nye mennesker er i ferd med å flytte inn i husene som bygges på stedet.

Evas eksmann Svante er en av nyinnflytterne. Siden Eva valgte å gå fra ham, har han etablert seg med ny kjæreste, men Eva klarer ikke å slippe taket i det de hadde. Hun ringer, sender tekstmeldinger og stalker ham.



Da Svante blir drept, siktes Eva for mordet. Fast bestemt på å bevise sin uskyld legger Eva ut på en reise for å finne en kvinnelig tigger som kan ha sett hva som skjedde da Svante døde. Og flere lik oppdages i Beckombergas skoger.

Om forfatteren: Journalist og dramatiker fra Malmø. Debuterte i 2009 med «Kvinnene på stranden». Bøkene hennes er solgt til 17 land. Også kjent som redaktøren til Liza Marklund.

Oppbyggingen av historien henleder tankene til Torkil Damhaugs bøker, og språklig har Alsterdal også mye til felles med Karin Fossum. Hun skriver sanselig og skarpt med nikk til forfatterkollegaer som Liza Marklund i teksten.

«Evas siste vitne» er en psykologisk thriller med fokus på mennesker og relasjoner, spesielt familiebånd. Forbrytelsen vies ikke like mye plass, det er samfunnsstrømmene som førte til at det utenkelige skjedde som får oppmerksomhet. Alsterdals jakt på innsikt og forståelse hever hennes krimromaner over andre i samme sjanger. Aktuelle temaer som rumenske tiggere og dagens flyktningkrise vies mye plass, og gjennom å koble disse emnene sammen med psykologiens mørke fortid retter Alsterdal pekefingeren mot vår redsel for det ukjente.

Dessverre blir hun i denne boken for opptatt av å skildre de bakenforliggende årsakene til blant annet tiggerproblematikken slik at intensiteten i boken faller midtveis. De delene som omhandler selve etterforskningen har også noen troverdighetsbrister, som at en tidligere ansatt på Beckomberga får hjelpe til med å avhøre en mistenkt.



Alsterdals beskrivelser av et lite samfunn hvor fasader og et idyllisk ytre skjuler mørke og kaos er ubehagelig lesing, og hun viser igjen hvorfor hun regnes som en av de fremste, svenske representantene for nordic noir. Vi kan ikke flykte fra fortiden, men gjennom å lese og lære om den får vi utfordret fordommer og holdninger. Her er Alsterdals bøker viktige og svært lesverdige innen krimsjangeren.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei