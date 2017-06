Bokanmeldelse: Torill Kove: «Tråder»

Den norske Oscarvinneren Torill Kove er ute med ny bildebok som berører både voksne og barn.

Noen få norske forfattere har kanskje en Brage-statuett på skrivebordet eller et trykk fra Nordisk råd på veggen. Torill Kove er derimot så heldig å ha en skinnende Oscarstatuett. Den prisbelønte animasjonskunstneren og bildebokforfatteren vant Oscar for kortfilmen «Den danske dikteren» i 2007 og har vært nominert hele tre ganger til Oscar for beste animerte kortfilm.

Det sier mye om Koves evne til å røre ved grunnleggende menneskelige følelser, på tvers av land og kulturer.

Denne uken deltar Kove på kortfilmfestivalen i Grimstad med «Tråder» - og dette er bokversjonen av den nye filmen. I boken er det lett å dra kjensel på tegnestilen fra forfatterens tidligere arbeider, selv om den lune, underfundig humor denne gang er erstattet av et inderlig alvor.

Dette er en poetisk bildebok nesten uten tekst. En kvinne følger en rød tråd som leder henne langt avgårde til et fremmed sted. I den andre enden av tråden sitter det et ensomt barn.

«Noen må passe på deg og være glad i deg», tenker kvinnen og tar på seg rollen som barnets mor. Barnet lærer å leke, finne venner og oppdage alt det fine i verden. Til slutt blir tråden til et lite nøste de begge bærer med seg i hjertet.

Er så dette en fortelling om adopsjon? Ja, muligens. Men innsiktene som formidles er gyldige for alle trygge relasjoner mellom voksne og barn. At mennesker som er glade i hverandre er forbundet av tråder, er et fint og presist bilde på vår avhengighet av andre og vårt behov for å bli elsket og tatt vare på.

Min snart to år gamle datter, som egentlig er litt for ung til denne boken, fulgte konsentrert og oppmerksomt med under høytlesningen. Med fingeren fulgte hun den røde tråden på sidene og kommenterte enkelte detaljer i tegningene.

Forhåpentligvis fikk hun også med seg noe av budskapet: Å vite i hjertet hvordan det føles å være glad i noen og at noen er glad i deg.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro