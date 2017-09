Bokanmeldelse: Tore Renberg: «Skada gods»

Den tredje boken i Tore Renbergs Teksas-serie er «some fucked up beautilful shit».

Med skyld og forsoning som underliggende tema maler Renberg ut en «hekkans» beretning hvor de fargerike karakterene i Hillevågsgjengen igjen står i sentrum.

Denne gangen blir det dødelig alvor for flere av dem. Venner blir til fiender og flere av karakterene må bevege seg i nytt terreng.

Roman Forfatter: Tore Renberg Tittel: «Skada gods» Forlag: Forlaget Oktober Sider: 499 sider

Pris: 399 kr.

Det er desember 2012, noen måneder etter hendelsene i «Angrep fra alle kanter». Jan Inges ikke-voldelige og dopfrie filosofi har fått seg noen slag for baugen og gjengen har innsett at det er nye, kriminelle tider.

I den rike oljebyen Stavanger forbereder innbyggerne seg på den kommende julen. For medlemmene av Hillevågsgjengen blir det en spesiell oppladning til høytiden. Jan Inge kan endelig feire bryllup med sin Beverly, men feiringen får en bismak:

Det er en slange i det kriminelle paradis. Rudi, som gleder seg til å bli far til tvillinger, blir bokstavelig talt skjøvet ut i kulden og må kjempe for alt han har kjært. Og Cecilie bestemmer seg for en ny start. Leseren introduseres også for noen nye karakterer.

«Skada gods» er en norsk «grit lit», en undersjanger av sørstatsgotikken, hvor leseren møter karakterer med helt særegne moralkoder i et mørkt og bisart univers. Boken har mer indre råhet enn de foregående i serien, og historien inneholder mange kontraster.

Renberg skriver nådeløst vakkert om de som står på siden av samfunnet og forsøker å finne sin vei i det som må være et av de råeste krimuniversene i norsk litteratur. Gjennom levende og troverdige dialogutvekslinger, bygger han opp karakterer med sjel, her har andre forfattere mye å lære.

Handlingen har driv, elleville og overraskende vendepunkter og et språk som er både energisk og vart. Midt i alle de brutale skildringene, maler Renberg frem vakre, lyriske bilder. Her er også kårni og mørk humor. Musikk- og skrekkfilmreferansene er som alltid sterkt til stede, samt flere nikk til annen, klassisk litteratur.

David Toska-inspirerte Jan Inge får for eksempel tips om å lese «Forbrytelse og straff», et boktips Renberg selv skal ha gitt virkelighetens Toska. «Skada Gods» virker da også å være sterkt inspirert av tematikken i Dostojevskijs roman, og boken er mer tydelig samfunnskritisk enn de foregående i serien.

Historien er delt inn i tre deler. Intensiteten i fortellingen faller noe i bokens siste del, før det tar seg opp igjen med den cliffhangeraktige og åpne avslutningen hvor flere av karakterene nærmest sendes tilbake til start. Om det betyr at dette blir mer enn en trilogi gjenstår å se. Leserne kan i hvert fall håpe.

«Skada gods» er en roman om kjærligheten og dens levekår satt i et univers som er like voldelig som det er skjønt - og som skriker etter å bli filmatisert. En svært underholdende og på samme tid ettertenksom roman skrevet av en forteller med en spinnvill fantasi.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei