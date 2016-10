Bokanmeldelse: Torbjørn Færøvik: «Orientekspressen. En vårreise»

Innholdsrik og interessant reisebok fra Norges mest suksessrike reiseskildrer Torbjørn Færøvik, men dessverre blir språket for slapt.

Torbjørn Færøvik er den eneste som har vunnet Brageprisen tre ganger, og han har gjort stor suksess med sine reiseskildringer fra blant annet Kina og India. Nå følger han opp med en bok om Orientekspressen.

Togreisen som opprinnelig gikk fra Paris til Konstantinopel/Istanbul, strekker seg i Færøviks nye versjon fra London til Samarkand i Usbekistan.

Bok Torbjørn Færøvik: «Orientekspressen. En vårreise» Dokumentar 504 sider Kr. 399 Cappelen Damm

Det er skrevet bøker om Orientekspressen før, med Agatha Christies «Mord på Orientekspressen» som den kanskje mest kjente. I Torbjørn Færøviks versjon blir det en reise som tar lang tid og favner bredt, både kulturhistorie og samtidsbetraktninger hører med – i tillegg til en masse historiske fakta fra stedene togreisen dekker.

Fra London til Paris, videre til blant annet München, Wien, Budapest og Bukarest, så til Istanbul og Ankara før reisen går videre til Georgia, Aserbajdsjan, Turkmenistan og endelig til Samarkand i Usbekistan.

Det er ingenting å si på informasjonsmengden med andre ord, og mange lesere vil nok synes at de lærer mye – eller i det minste at de får gjenoppfrisket gammel kunnskap. Det er til dels svært dramatiske hendelser vi her blir kjent med. Fra flere hundre år før vår tidsregning, og helt frem til vår egen tid. Fra Timur Lenk til Nicolae Ceausescu, fra Napoleon III til Kemal Atatürk.

ENDER I SAMARKAND: Slik går Færøviks reise: Fra London til Paris, videre til blant annet München, Wien, Budapest og Bukarest, så til Istanbul og Ankara før reisen går videre til Georgia, Aserbajdsjan, Turkmenistan og endelig til Samarkand i Usbekistan. Foto: Privat

Om forfatteren: Torbjørn Færøvik (68) er tidligere utenriksjournalist med bakgrunn fra Arbeiderbladet og NRK. Han har utgitt en rekke reiseskildringer og ungdomsbøker, og har vunnet Brageprisen tre ganger.

Bare så synd at forfatteren ikke klarer å gi dette stoffet et skikkelig litterært løft. Han tyr altfor ofte til standardfraser og forslitte uttrykk, og noen ganger blir han direkte banal. Som når han under oppholdet i Paris ser for seg de mest kjente franske kunstnerne og forfatterne paradere foran seg – «Tenke seg til, Rodin!».

Eller som her under en stans i München: «Med ett ser jeg fortidens flimrende svarthvittfilm gli over netthinnen. En fornøyd Chamberlain stiger ut av flyet utenfor London…» og så videre. Og under reisen til Wien: «Østerrike nå. Jeg synes å høre en sang, ‘The hills are alive with the sound of music’, og mens lykkefølelsen stiger, ser jeg Julie Andrews og de sju barna løpe ned de gresskledde skråningene.»

Slike banaliteter ville en mer oppegående forlagsredaktør sørget for å luke ut. Torbjørn Færøvik skulle også hatt hjelp til å variere adjektivbruken sin mer, påfallende ofte blir både kunstnere og komponister titulert som «genier». Det var de nok, både Mozart og Michelangelo, men det finnes vel mindre uforpliktende måter å skildre dem på.

Den store kvaliteten til «Orientekspressen» er likevel at forfatteren klarer å trekke en sammenhengende reiseskildring ut av en ganske enormt kildemateriale.

Så til den som ikke lar seg plage altfor mye av stilistiske klisjéhumper underveis, er det bare å si god tur.

SINDRE HOVDENAKK

