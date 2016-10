Bokanmeldelse: Tom Kristensen: «Pandora»

En av våre dyktigste thrillerforfattere har mye på plass i sin nye bok, men det skorter på originalitet og overraskelser.

Det starter lovende, for å si det sånn. En kvinnelig terrorist sprer miltbrann på vegne av Islamsk Stat, samtidig som amerikansk antiterrorpoliti (NSA) er i ferd med å nærme seg det de tror er den økonomiske hjernen i islamistorganisasjonen.

Mannen med kallenavnet Oksen vet hvordan IS på utspekulert vis kan kapitalisere på sine egne terrorangrep, og for å felle ham må NSA ta i bruk hans egen sønn Omar. Sønnen er nemlig muslim og homse, noe som jo ikke akkurat er drømmekombinasjonen blant militante islamister. NSA har altså noe på Omar, og prisen han må betale for å redde sitt eget skinn er å ofre den gamle.

Mens Omar martres av tvil og angst, er den skjønne kvinnelige terroristen ved navn Samantha i ferd med å planlegge flere grusomheter. Bare ved å henge på Omar og Oksen kan politiet komme på sporet av henne og avverge flere katastrofer.

Så langt en spennende nok intrige, men omtrent midtveis i handlingen begynner det å stoppe opp litt. Vi møter igjen den norske dokumentarfilmskaperen Stine Lindh, og må gjennom noen ordinære transportetapper om frilanserens mange bekymringer og ikke minst om Stines drikkfeldige samboer; Dagbladet-journalisten Stein med påtvunget sluttpakke i bagasjen.

Koblingen mellom Stine og Omar er Stines kusine som er gift med Omars far (!) Slik har det seg at Omar klarer å hoppe av fra en forretningsreise til New York og dermed unnslippe sin far, for å søke tilflukt hos Stine i Oslo. Stine Lindh ser på sin side sitt snitt til å lage karrierens beste dokumentar, med Omar i hovedrollen.

Og uten å røpe altfor mye mer av handlingen, så blir det stor finale i vår egen hovedstad. Der noen må dø, andre må tape og atter andre blir sveket på det groveste.

En thriller med IS i fokus burde jo kynisk sett kunne by på masse virkelig ond spenning. I stedet skuffer Tom Kristensen ved å nøye seg med nokså ordinære spenningsscener, standard menneskejakt og skjematiske slåsskamper. Det hjelper heller ikke at mange av karakterene vi introduseres for er enkle – inntil det naive.

Det kommer en overraskende dreining mot slutten, som gjør kynismen i spillet vi er vitne til enda dypere. Det hjelper faktisk på interessen. Men boken fisler likevel litt energiløst ut, med en unaturlig og påklistret epilog. Den peker mot at det nok kommer mer om Omar og Stine.

Men da vil jeg gjerne ha høyere spenningsnivå, takk.

SINDRE HOVDENAKK

