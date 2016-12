Bokanmeldelse: Tiril Broch Aakre «Fjellräven gul»

Er det egentlig typisk norsk å være god? En gråtende Petter Northug i romanen «Fjellräven gul» forteller kanskje noe annet

18 år gamle Sjur sliter. Han står utenfor huset til Henke og ser inn på kameratens rom: på repeat på tv-en spilles pressekonferansen med en gråtkvalt Petter Northug etter den famøse promillekjøringen som endte i autovernet i 2014.

Bok Tiril Broch Aakre «Fjellräven gul» Petter Northug med birolle i norsk roman Roman 210 sider Kr. 329,- Flamme Forlag

Samtidig lengter Sjur etter en helt spesiell person. Venninnen som kalte seg for «Pjotr». Hun som døde i en promilleulykke hvor hele vennegjengen til Sjur var med.

Før ulykken var alt så bra. Sjur hadde en lys fremtid. Var flink på skolen. Men etter ulykken har alt raknet både for Sjur og de nærmeste vennene. Frede, som kjørte bilen, er innlagt med psykiske problemer. Henke ligger hele dagen på rommet og ser på en gråtkvalt Petter Northug. Og Sjur. Sjur vil bare grave seg ned. For han var forelsket i «Pjotr».

Tiril Broch Aakre fikk i fjor et gjennombrudd med romanen «Redd barna», som hun ble tildelt Ungdommens kritikerpris for. «Fjellräven gul» har det samme poetiske overskuddet i språket, men er mer muntlig og med a-endinger. Trolig for å gjøre det mer troverdig at det er en tenåring som forteller historien. Det lykkes forfatteren godt med, og «Fjellräven gul» er like mye en fortelling for ungdom som voksne.

Om forfatteren: Tiril Broch Aakre (f. 1976) kommer fra Oslo og bor i Hakadal. Hun debuterte med diktsamlingen «Kniplinger» i 2013. To år senere kom romanen «Redd barna», som ble tildelt Ungdommens kritikerpris. Hun fikk også Bjørnsonstipendet for 2016. Broch Aakre har bakgrunn som redaktør i Tiden norsk forlag.

Men romanens største svakhet er at alt for mye er på skakke. Det er ikke bare Sjur og kameratene som sliter. Det gjør også moren, med en voldelig stefar. Lillebroren har også sine problemer, fordi han ble født for tidlig. Og faren, han slet psykisk, før han bare stakk. Til og med hunden til Sjur, som riktignok heter Houdini, har forsvunnet. Og så vikler Sjur seg attpåtil inn i noe kriminelt, hvor han frakter rundt på en gul Fjellräven-sekk med ulovlig innhold.

Livet til Sjur er altså ikke akkurat et barneskirenn, men mer som skiformen til Petter Northug de siste årene: mye motbakke.

Det at nesten alle karakterene i «Fjellräven gul» baler med et eller annet, virker ikke helt troverdig. Selv om det kanskje er for å sette det hele på spissen: I et land hvor alle burde ha det bra, så er det kanskje ikke slik likevel. I romanen kobles dette til både den norske nasjonalheltens nedtur utenfor skisporet og Sjurs skoleoppgave om å skrive om det norske i Peer Gynt.

Uansett klarer Broch Aakre ofte å skape så gode språklige bilder at det spraker og knitrer i hjernen min. Når jeg leser henne, merker jeg at jeg er overbevist om at hun i fremtiden kan gjøre noe virkelig stort.

BRYNJULF JUNG TJØNN