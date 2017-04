Bokanmeldelse: Terje Bjøranger: «Barcode»

En på mange måter klassisk krimbok, så engasjerende skrevet at man blir revet med helt fra starten av.

En sterk norsk krimvår avrundes foreløpig med denne boken til Terje Bjøranger, der det er de helt store, kriminelle konspirasjonene det skal handle om.

BOK Krim Terje Bjøranger: «Barcode» (Cappelen Damm) Sider: 383 Pris: 379,-

En ung kvinne med en særdeles egenartet tatovering blir funnet drept i en kontainer ved Sognsvann i Oslo. Politietterforskeren Charlie Robertsen settes på saken, og dermed er det klart for opprullingen av en innfløkt intrige som rommer både menneskehandel, prostitusjon, narkotika, våpenhandel og det meste annet som kan få plass innenfor begrepet organisert kriminalitet.

Om forfatteren: Terje Bjøranger (58) debuterte som krimforfatter i 2010 med «Den tredje søsteren», en historie om tvangsekteskap og æresdrap. Han har bakgrunn fra Utlendingsseksjonen ved Romerike politidistrikt og UDI, og jobber nå i Kripos.

Dagen etter likfunnet hopper dessuten det profilerte politikeren Steinar Jansen foran toget, og på åstedet finner Jansen spor som peker mot en konspirasjon med forgreininger helt inn på Politihuset i Oslo. Mon tro om ikke de to dødsfallene henger sammen?

Charlie Robertsen er den klassiske egenrådige purken som vi etter hvert kjenner særdeles godt fra krimlitteraturen. Et artig poeng er det ellers at Robertsen skjuler penger i en avsidesliggende bolig, ikke helt ulikt en tiltalt politimann fra virkelighetens verden. Med tanke på at forfatter Bjøranger selv er politiadvokat i Kripos, får vi uansett anta at det er mer enn et snev av realisme over både persontegning og handling i denne boken. Troverdigheten over det politifaglige går hånd i hånd med et klart og tydelig språk, noe som gjør boken lett og ledig å lese. Troverdigheten gjelder også de muntlige partiene, som sitter svært godt.

Fortellerperspektivet skifter i hovedsak mellom Charlie Robertsen og den ukrainske ungjenta Kamile som er lokket til Norge på bakgrunn av falske løfter om et bedre liv, men som i virkeligheten snart blir et offer for prostitusjon og overgrep.

Spenningen bygger seg opp ved hjelp av en stadig voksende rekke med lik, samtidig som Charlie Robertsen føler at han gang på gang møter veggen i arbeidet med å avsløre den store konspirasjonen han mer enn aner konturene av.

Ikke helt overraskende viser det seg til slutt at hovedskurken skal finnes et helt annet sted enn der han opprinnelig leter. Og bokens tittel skal dessuten vise seg å henspille på en ytterst original metode for å plante bevis.

Slik faller det meste på plass, men i mellomtiden er vi blitt ekte underholdt ved hjelp av en godt fortalt og passe komplisert historie.