Bokanmeldelse: Stephenie Meyer: «Kjemikeren»

Hun har solgt 155 millioner bøker i Twilight-sagaen, men som thrillerforfatter for voksne overbeviser Stephenie Meyer ikke.

«Kjemikeren» er historien om Juliana Fortis, alias Chris Taylor, alias Alex. Hun har arbeidet som forhørssekspert for den amerikanske regjeringens aller hemmeligste tjeneste.

Men hun vet for mye, og nå er det hennes eget liv som står på spill. Jaget av sine tidligere kolleger lever hun et liv på evig flukt – under stadig skiftende identiteter.

BOK Stephenie Meyer: «Kjemikeren» Thriller 528 sider Kr. 379 Gyldendal

Med stor risiko for at det er en felle, lar hun seg likevel lokke til å bruke sine høyst ubehagelige forhørskunnskaper på en mann ved navn Daniel. Han er mistenkt for å være involvert i forberedelsene til et biologisk masseødeleggelsesangrep som kan sette millioner av amerikanske liv i fare.

Jobben med å forhøre ham kan kanskje være Julianas vei tilbake til et trygt liv. Men se om ikke historien får en overraskende vending når det viser seg at Daniel neppe er den myndigheten påstår han er.

Om forfatteren: Stephenie Meyer (43) gjorde verdenssuksess med den såkalte Twilight-sagaen. Serien som tar for seg kjærlighet blant vampyrer er oversatt til 47 språk. Filmene basert på serien, ble også en gigantisk suksess.

Snart er Juliana på flukt igjen, men denne gangen er hun ikke alene. Under mottoet «angrep er det beste forsvar», vil hun avsløre og stanse det som viser seg å være en konspirasjon helt til toppen av det amerikanske samfunnet.

Man behøver neppe å være paranoid for å mene at mye er feil i USA for tiden. Slik sett kan man si at paranoide konspirasjonsthrillere burde være interessant lesestoff.

Likevel virker «Kjemikeren» underlig utdatert – og dessuten dypt uoriginal. Historien vi serveres er i beste fall søkt, og ekte spenning er det ærlig talt lite av. I stedet blir vi servert en oppvisning i ordrik, typisk amerikansk skriving.

Der europeisk krimlitteratur gjerne vektlegger det psykologiske aspektet og komplekse personskildringer, er den amerikanske thrillertradisjonen mer orientert mot ytre spenning. Oftest med et persongalleri som vi aldri kommer skikkelig inn under huden på.

I «Kjemikeren» blir vi derfor servert lange skildringer av bilkjøring, våpentyper og annet stæsj. Og i dette tilfellet også hunder i mengder! Greit nok at forfatteren åpenbart er opptatt av våre firbeinte venner, men å skrive dem inn i handlingen på denne dominerende måten virker nærmest ufrivillig komisk.

Pompøse og klønete skildringer av kjærlighet, og en meningsløst langtrukken slutt, bidrar heller ikke til å løfte helhetsinntrykket.

«Kjemikeren» er en flyplassthriller av fullstendig ordinær karakter.

SINDRE HOVDENAKK