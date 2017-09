Bokanmeldelse: Siri Pettersen: «Bobla»

Barnebok: «Bobla» er full av kloke følelser og tanker om å høre til og er et must å lese før ungdomstida setter inn for fullt.

Alle trenger vi iblant pauser fra menneskene rundt oss og alle kravene og spørsmålene de stiller. 12-årige Kine tenker at hennes største ønske går i oppfyllelse når en glasskule hun finner på gravlunden viser seg å være en boble hun faktisk kan flytte inn i.

Bok Forfatter: Siri Pettersen Tittel: «Bobla» Forlag: Gyldendal Barnebok 9–12 år Sider: 283 Pris: 279 kr.

Lest? Siri Pettersens «Ravneringene» blir norsk storfilm

Siri Pettersen har skrevet en underfundig og smart barnebok – full av situasjonskomikk og morsomt munnhoggeri. Kines hår er svart som natten, og det er også humoren i boka.

Kine hater svømming, foreldrene og de kule gutta på skolen. Innbyggerne i den vesle byen har ifølge Kine «én hjerne på deling». Alt er herlig vrede som man kan kjenne igjen fra sin egne ungdomsår.

Bakgrunn: Siri Pettersens fantasy-debut (VG+)

Moren beskrives som en måke. Hun kretser over byttet sitt og maser med skarp stemme til hun får det som hun vil. Intensiteten i snakkingen hennes følger en skala med ulike måkemodus. Etter hvert prøver til og med leseren å redde seg unna «maks måkemodus».

Om forfatteren: Siri Pettersen ( f. 1971 i Sørreisa kommune, Troms) debuterte som forfatter i 2013, med «Odinsbarn», og fullførte Ravneringene-triologien to år senere. «Ravneringene» er en fantasytrilogi på norrøn grunn og har fått svært god mottakelse.

Kine i glasskula, som glir rundt i byen og verdensrommet, skaper mange vakre bilder på leserens netthinne. Her er hun selvforsynt med ting, men ensomt blir det jo i lengden. Snart er bobla et fengsel som hun må kjempe seg ut av.

Vaffelhjarte-oppfølger: Slukelesing fra Maria Parr

Slutten kjennes i overkant Hollywood-aktig pålesset, men den indre reisen som Kine gjennomgår oppleves helt, helt ekte. Kanskje livet ikke bare handler om ens egne behov. Kanskje folk har flere sider enn man først oppdager.

«Bobla» har elementer av magi, horror og god, gammeldags norsk realisme. Hovedpersonen er sjarmerende sur, og boka er full av kloke følelser og tanker om trygghet og om å høre hjemme. Jaggu er ikke en koselig julefeiring flettet inn også. «Bobla» kan godt bli årets julegavehit!