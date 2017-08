Bokanmeldelse: Roskva Koritzinsky: «Jeg har ennå ikke sett verden»

Roskva Koritzinsky (28) var bare 24 år da hun knalldebuterte med novellesamlingen «Her inne et sted». Nå er hun tilbake med ny samling - og avslutningsnovellen er i mesterklassen!

To mennesker møtes og begynner umiddelbart å fortelle

hverandre «den sanne historien» om sitt liv. Noen som kjenner seg igjen?

Den pratsomme selvframstillingens iboende løgnaktighet er bare ett av mange besværlige temaer Roskva Koritzinsky tar opp og belyser – på svært gjenkjennelig vis - i sin nye novellesamling. Personene i disse novellene prøver å forstå hva som driver livene deres. Hvordan selvbilder skapes, hvorfor de handler slik de gjør, hvordan familierelasjoner, vennskap, kjæresteforhold påvirker dem.

Men virkeligheten er ikke alltid så lett å bli klok på. Noe også boktittelen mer enn antyder.

En ung kvinne glir fra forhold til forhold. Det skorter verken på selvinnsikt eller analytiske ferdigheter. Men innsikten omsettes ikke i handling.

Istedet drømmer hun om et rom fullt av ukjente menn: «Hun så dem alle; hun elsket dem; hun visste ingenting om kjærlighet».

Tittelnovellen avsluttes slik: «Jeg har ennå ikke sett verden, derfor er det så lett for meg å drømme den».

Det minner om Joni Mitchell-klassikeren «Both sides now»: I really don't know life/love at all... En annen novelle ender med denne setningen: «Jeg dro fra Stockholm i den tro at jeg skulle komme tilbake om høsten, men det gjorde jeg ikke.» Her reagerer en ung kvinnelig ballettstudent med irrasjonell selvoppgivelse i møte med en fremmed, en ballettstjerne. Det som kunne vært en bagatell eller en inspirasjon blir istedet en uforklarlig skjebnesituasjon som endrer alle livsplaner.

Dette er ikke noveller som henger på en god story, en smart oppbygning eller et velplassert sluttpoeng. De er mer forrevne, de byr ikke på «løsninger». Når samlingen likevel oppleves som tynnere enn den kritikerroste debuten for fire år siden, skyldes det først og fremst at to av novellene lodder dypere og virker sterkere enn de fire andre.

Det gjelder tittelnovellen, men i enda større grad avslutningsnovellen, der en datter skriver i jeg-du-form om forholdet til faren. Dette er en novelle i mesterklassen. Sår og vond, avslørende og nær. Og med en finurlig tråd tilbake til åpningsnovellen!