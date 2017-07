Bokanmeldelse: Rosemary Sullivan «Stalins datter»

Hun var «stålmannens» datter, og slåss hele livet for å smi sin egen skjebne.

Det er et rødglødende stykke dramatisk historie fra det 20. århundret vi får servert i denne omfangsrike biografien om Svetlana Allilujeva, alias Svetlana Stalina. Hennes far var en diktator og despot, ansvarlig for millioner av menneskers død – fremdeles diskuterer historikerne det nøyaktige antallet. Men Josef Stalin var også den elskede lederen for store deler av Sovjetunionens befolkning, mannen som ble gitt æren for seieren i Den store fedrelandskrigen, som andre verdenskrig blir kalt også i dagens Russland.

Sett gjennom øynene til diktatorens datter er boken også en påminnelse om dimensjonene på Stalins utrenskninger, og hvilken schizofren stemning som hersket i det sovjetiske samfunnet.

Svetlanas oppvekst var privilegert, men også fremmedgjort og grunnleggende utrygg. Moren tok sitt eget liv da datteren var bare seks år gammel, og da Svetlana ti år senere fikk vite sannheten om morens død mistet hun samtidig troen på sin egen far. Men det skulle gå enda 25 år før hun foretok det endelige bruddet gjennom en på samme tid dramatisk og litt absurd avhopping til den amerikanske ambassaden i India. Slik ble hun for en stund en av 1960-tallets største politiske kjendiser, og hennes egen bok om oppveksten som Stalins datter var en enorm sensasjon i sin samtid.

BOK Rosemary Sullivan: «Stalins datter» Kagge Oversatt av Hege Mehren 605 sider, 449 kroner

Bildet både Svetlana selv og biograf Rosemary Sullivan gir av Stalin sett fra et privatperspektiv bekrefter innrykket av en uforutsigbar, kontrollfiksert og manipulerende mann, som slett ikke gikk av veien for å ofre sin egen familie på politikkens alter. Selv om Svetlana selv tilsynelatende klarte seg greit, tegner det seg likevel et portrett av en kvinne med et umettelig følelsesbehov – psykisk preget og til dels ødelagt av oppveksten med en så skremmende far. Men samtidig var hun utstyrt med en velutviklet intelligens, et skarpt intellekt som kunne servere lynskarpe analyser av begivenhetene i det post-stalinistiske Sovjetunionen.



Hun fant seg aldri til rette hverken i fødelandet eller i USA. Svetlana var gift fem ganger, hun forlot sine to halvvoksne barn i Sovjetunionen da hun hoppet av til vest, og fikk som 45-åring en datter med sin siste, amerikanske ektemann. Pengene forsvant mellom hendene på henne, og hun flyttet hvileløst mellom det ene hjemmet etter det andre. Så hyppige var flyttingene at det grenser opp til det sykelige. Svetlana Allilujeva fant aldri ro, og et lettere tragikomisk «tilbakehopp» til Sovjetunionen på 1980-tallet kom det heller ikke stort ut av.

Hun døde ensom og fattig i 2011, et historisk tidsvitne filleristet av egen og andres stålvilje.

SINDRE HOVDENAKK