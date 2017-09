Bokanmeldelse Per Fugelli: «Per dør»

Det er sannelig ikke hver dag man leser en bok med en slik personlig tittel. Men så var da heller ikke Per Fugelli en hvem som helst.

Han var enormt populær i brede kretser, kjent for en rekke utspill og mange one-liners. Hans død har vært varslet i flere år. Ja, han håpet å rekke å lage enda en bok, med Pers resepter. Og i etterordet - skriver han til deg: «Nå er jeg helbredet. Død»

Så er det alltid slik, at en som orker å eksponere seg så hyppig og ha så mange meninger om et bredt spekter av samfunnsområder, blir kontroversiell. Dermed hadde Per Fugelli også kritikere i mange leire. Noen syntes det ble mye Per Fugelli.

Men nå er han borte, og hans ord og diagnoser på samfunnet står igjen.

Sakprosa Forfatter: Per Fugelli Tittel: «Per dør» Forlag: Cappelen Damm Sider: 256 Pris: 332 kr.

«Per Dør» er på mange vis en bevegende lesning, en dagbok og rapport fra hans liv, virke, helse og tanke, måned for måned de siste to årene. Det er en fin bok å holde i hånden, lett å lese, men samlet tipper det litt over - og det kan bli for mye av det gode.

Noen av tekstene er nesten som små haikudikt, tette, pregnante, direkte, tankevekkende. Per Fugelli rapporterer fra et møte i Praha for norske medisinerstudenter, fra Lyngvær, Røst, og fra Orre, Jæren – kalt «dødens beste venterom». Han rapporterer fra ting han hører i radioen, fra bøker han har lest, om kunst. Det er fortettet, intens lesning.

Vi er mange som har opplevd Per Fugelli på topp, møtt ham, sett ham i full vigør her og der, opplevd ham i et auditorium stappfullt av studenter, sett magien i kontakten mellom professoren og de nye generasjonene. Derfor sitter stemmen i mens vi leser denne særegne boken, dialekten hans, den poengterte stilen, stemningen han skapte og fortsatt skaper med sine observasjoner og analyser.

Denne siste rapporten fra Fugellis to siste år, er fascinerende fordi hjertet til denne humanisten banket for så mange ting.

Han skriver kronikk om terrorens virkninger på muslimene, om mediene som omkranser ham, om hans egen deltakelse og opptreden i den. Men mest fascinerende er hvordan han skildrer egen helsetilstand. I blant er «Dr. Lys» på besøk, eller det er en knapp dialog om behandling, eller en «skarp» ordre om MR av hjernen.

Medisineren Fugelli vet hva som skjer med og analyserer seg selv. Det er sterk lesning. Midt oppe i det hele blir hans hustru syk, lider hun av broken heart-syndrom?

Selvsagt har Fugelli maktet å lage et avslutningskapittel som sitter som et skudd: «Epikrise fra himmelen». Mens naturen har sine grunnstoffer, har sjelen sine. Her er fem av dem Fugelli kom på sporet av: verdighet, selvstendighetsmot, tilhørighet, mening, likevekt.

Dette er The Big five «jeg har hold meg fast i, når livets lykkehjul vender brått.»

Intet mer, intet mindre.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes