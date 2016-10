Bokanmeldelse: Pedro Carmona-Alvarez: «Bergen Ungdomsteater»

Vakker oppfølger fra Pedro Carmona-Alvarez. «Bergen Ungdomsteater» innfrir forventningene og gir leseren lyst på mer.

Talentfulle Pedro Carmona-Alvarez er både poet og musiker i tillegg til romanforfatter.

I 2012 fikk han sitt gjennombrudd også i sistnevnte sjanger med boken «Og været skiftet og det ble sommer og så videre». Romanen vant P2-lytternes romanpris og har siden blitt oversatt til flere språk.

BOK Pedro Carmona-Alvarez: «Bergen Ungdomsteater» Roman

360 sider



Årets bok er den varslede fortsettelsen av historien om Johnny fra New Jersey og norske Kari. Men nå er det datteren Marita som står i sentrum. Johnny har reist tilbake til USA og Kari flytter tidlig i boken med sin datter til Bergen der hun har fått seg ny kjæreste. I tillegg til Marita følger romanen to unge gutter, Johannes og Andreas, som begge skal få stor betydning for ungdomsårene og hennes erfaringer i kjærlighet og vennskap.

Romanen er også et portrett av en bestemt tidsperiode – midten av 1980-tallet til begynnelsen av 90-tallet – med Bergen som universets midtpunkt, samt enkelte avstikkere til USA.

Som i den første boken om Johnny, Kari og Marita, har musikken en fremtredende plass, det lyttes og diskuteres, ikke bare om musikk, men politikk, kunst og teater. Bergen Ungdomsteater er teateret skuespillerspiren Johannes er midtpunktet i, men tittelen på romanen kan også tolkes som en passende beskrivelse av ungdomsårenes ofte teatralske følelser, intense intriger og å lære å spille seg selv på verdens scene.

Om forfatteren: Pedro Carmona-Alvarez (f. 1972 i Chile) er en norsk forfatter og musiker. Carmona-Alvarez debuterte som forfatter i 1997 med diktsamlingen Helter. Han har siden utgitt en rekke diktsamlinger og romaner og er låtskriver og frontfigur i bandet Sister Sonny. Han har mottatt Sult-prisen for sitt forfatterskap og P2-lytternes romanpris for «Og været skiftet og det ble sommer og så videre» i 2012.

Å skrive om oppvekst, skolegang, ungdomsår og tidlig voksenalder kan være risikabelt. Hvordan gjøre dette på en ny måte som ikke likner utallige andre skildringer av unge menneskers første erfaringer med å bli seg selv?

Pedro Carmona-Alvarez kommer godt fra det i denne trekanthistorien, mye takket være hans suverene språk og fininnstilte blikk for detaljer og nydelige sceneskift. At forfatteren er poet kommer tydelig frem, det gjør også musikeren, som vet å benytte seg av rytme og pauser og intense sololøp, alt etter som.

Selv om dette er en roman om og fra Bergen, er det når handlingen legges til USA, der både Marita og Andreas har familie, at noen av de mest minneverdige scenene oppstår.

Ved bokens avslutning har Rodney King nettopp blitt skambanket av politiet i Los Angeles og Marita befinner seg midt i opptøyene. Bokens brå slutt tyder på at det kommer mer. Jeg gleder meg allerede til fortsettelsen.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

