Bokanmeldelse: Paul Auster: «4321»

Paul Auster viser seg fra sin beste og dårligste side i denne altfor lange dannelses- og oppvekstromanen.

Alle har tenkt tanken: Hvem hadde jeg vært i dag om livet tok en annen vending en gang i fortiden? Det er som om Paul Auster med sin nye roman har tatt Søren Kierkegaard på ordet: « Livet forstås baklengs, men må leves forlengs.» I Austers tilfelle hele fire ganger.

BOK Roman Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Aschehoug 894 sider 449 kr.

Fått med deg? Terningkast 6 til Jan Kjærstad: Glimrende!

«Alt var mulig, og bare fordi ting skjedde på én måte, betydde ikke det at de ikke kunne skje på en annen måte. Alt kunne være annerledes», tenker hovedpersonen Archie Ferguson i en av de fire versjonene om hans oppvekst og tidlige voksenliv fra fødselen i 1947 (samme år som Auster selv) og frem til rundt 1970.

«4321» bygger nemlig på en svært god idé: Å skildre den samme oppveksten i fire ulike versjoner, der hvert liv likner hverandre, men der små, andre ganger dramatiske tilfeldigheter, endrer livsløpene.

Fått med deg? Wassmo-oppfølger: Får jorden til å riste

Som så ofte hos Auster foregår handlingen i New York, byen han har skrevet om utallige ganger tidligere. Familien Ferguson er sekulære jøder fra middelklassen, et av mange trekk ved historien som minner påfallende om Austers egen herkomst og oppvekst. Persongalleriet er stort sett det samme i alle livene til Archie, men ytre hendelser påvirker rollene de spiller i livet hans og for hverandre. Ikke minst gjelder dette vennen, musen, elskerinnen og kjæresten Amy Schneiderman, selve brennpunktet for den unge guttens begjær og kjærlighetslengsler.

Selger mest: Sjekk hvilken debutroman som går til topps på boklista

Ekteskap, skilsmisse, vennskap, suksess eller fiasko, er som kjent ofte styrt av tilfeldigheter og riktig timing. Ikke minst er døden en uforutsigbar størrelse, noe Archie Ferguson bokstavelig talt får erfare.

Om forfatteren: Paul Auster (f. 1947) er en amerikansk forfatter bosatt i Brooklyn i New York. Gift med forfatteren Siri Hustvedt. Auster debuterte i 1982 med den selvbiografiske boken «Ensomhetens grunn». Gjennombruddet kom med de tre romanene i den såkalte New York-trilogien. Auster har også jobbet med film, skrevet essay, dikt og arbeidet som gjendikter. Romanen «4321» er på langlisten til årets Bookerpris.

«4321» er på mange måter en klassisk, for ikke å si tradisjonell dannelses- og oppvekstroman, en bok om USAs nære historie, tydelig inspirert av Charles Dickens. Kanskje er det også Austers mest realistiske roman, stappfull som den er av referanser til virkelige hendelser, namedropping av et anseelig antall bøker, filmer og helter fra sportens verden. For den som vil og orker å lete, er det antagelig mye kløktig skjult selvbiografisk materiale og fordreid virkelighet i denne alt for lange boken.

Ny, gammel Ferrante: Terningkast 6 - igjen!

Ja, det er som om Auster har tenkt at dette kan bli hans siste roman, at døden har pustet han i nakken under skrivingen og derfor gjort ham ustoppelig i sin iver etter å utbrodere og skrive ut hver minste ubetydelige detalj. For selv om det er mye god underholdning underveis, og romanen langt på vei lykkes med å gjennomføre en storartet idé, savner jeg den «gamle» Auster, forfatteren som i sin tid skrev den mesterlige New York-trilogien og fremdeles arbeidet etter mottoet «less is more».

Selv tok jeg meg i å skumlese lange passasjer for å komme frem til de virkelig gode delene av boken. Som et stikk til bokens mange sexskildringer, lengden og uoppfylte potens(iale): Det er sjelden størrelsen det kommer an på.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro