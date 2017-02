Bokanmeldelse: Ola Karlsen «Profitørene» (Gyldendal)

«Han har satt alt inn på militærarbeid for fienden», het det i landssvikdommen mot murmester Ragnar Fredriksen.

Han hadde drevet et selskap som hadde en omsetning på 44 millioner kroner under okkupasjonen og sanket inn penger på å bygge brakker, flyplasser, tunneler og kanonstillinger for okkupasjonsmakten.

Fredriksen var en av de store profitørene, og i journalist Ola Karlsens fascinerende bok en av dem som skildres i sin fulle og brutale bredde av økonomisk landssvik, med prestisjefylte (for okkupasjonsmakten) byggeprosjekter i fleng.

Ola Karlsen er journalist i ABC Nyheter – der deler av stoffet tidligere er publisert. I boken «Profitørene» har han gått videre og mer i dybden. Det har vært lite forskning på de økonomiske landssvikerne, på de som tjente store penger på ulik byggevirksomhet for okkupantene i årene 1940-1945.

BOK Sakprosa Ola Karlsen «Profitørene» (Gyldendal) Sider: 249 Pris: 399 kr.

Det er typisk at journalistene er raskest ute. Etter at Landssvikarkivet og tilhørende registre ble åpnet for publikum i 2015, har det åpnet seg en helt ny mulighet for å bore i mange forhold fra krig og okkupasjon. Journalist Ola Karlsen har valgt ut et knippe personer, en kvinne og resten menn, som valgte å omgås okkupantene og benyttet sjansen til å tjene penger, etter at Norge ble okkupert. Det er fascinerende lesning.

Ti av de fjorten eksemplene Karlsen løfter fram var med i Nasjonal Samling fra 1930-tallet av eller meldte seg inn ved okkupasjonens start. Samtidig meldte noen av dem seg ut – både av familiære eller opportunistiske grunner. Alle i boken ble dømt for økonomisk landssvik og måtte betale tilbake store beløp.

Her omtales ektemannen til Kirsten Flagstad, Henry Johansen, Olaf Fermann og Alf Larsen Whist og flere mer eller mindre kjente profitører. Det er en stor svakhet ved boken at Ola Karlsen ikke har noen noter eller referanser i teksten, til de ganske mange detaljer og informasjoner som kommer.

Dette er overraskende i våre dager, der sakprosa og krigslitteratur især har blitt bedret år for år, med tydelige anvisninger på hvor ting er hentet fra.

Selv om det bak i boken er en oversikt over landssvikmaterialet og en kort liste krigslitteratur, er det virkelig et savn. Ola Karlsen har energisk gått på et stort og viktig historisk materiale, men gjør det vanskelig å etterprøve det han har gjort. Det bør han gjøre i neste bok, for det har han åpenbart pågangsmot til.

Anmeldt av Guri Hjeltnes