Bokanmeldelse: Øistein Borge: «Det som aldri dør»

Krim: Noen ganger er «den vanskelige andreboken» bedre enn den første. Det er i hvert fall tilfelle med Øistein Borges «Det som aldri dør».

Vi skal til Nord-Irland denne gangen. Den pensjonerte høyesterettsdommeren John Sand og kona Monica lider en ublid skjebne under det som skulle være en hyggelig ferietur.

Samtidig er Bogart Bull og hans eksentriske far, kunstmaleren Thomas Bull, også i landet. Dels for å oppsøke graven til Bogarts nordirske mor, og dels for å besøke hans gamle bestefar som hensleper livet på et pleiehjem.

Slik var debutboken

BOK Krim Øistein Borge: «Det som aldri dør» (Font) Sider: 299 Pris: 349,-

Ikke overraskende blir Bogart involvert i etterforskningen av drapet på de to norske pensjonistene, og snart rulles det opp en historie med forgreninger tilbake til de blodige konfliktene mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland på 1960- og 70-tallet. Det viser seg at slett ikke alle har gitt opp kampen for et «fritt Nord-Irland», noe som betyr at flere liv står i fare.

Samtidig må Bogart Bull forholde seg til en latent arvekonflikt omkring bestefarens eiendom, og som om ikke det var nok må han ta ansvar for det avdøde ekteparet Sands sørgende men også attraktive datter.

Øistein Borge skifter greit mellom handling fra Nord-Irlands nære historie og vår egen tid, og boken bærer preg av å være godt disponert og gjennomarbeidet. Det hele bygger opp mot en actionpreget – men litt vel langtrukken – avslutning, der trådene blir knyttet sammen.

Om forfatteren: Øistein Borge (59) har bakgrunn fra film- og reklamebransjen, og har arbeidet som regissør, tekstforfatter og kreativ leder. Han har tidligere utgitt en serie ungdomsbøker om Nino Glass, og kom i fjor med den første boken om Bogart Bull, «Den syvende demonen».

Fremdeles har Borge en del å gå på når det gjelder personskildringer med virkelig dybde, men likevel er det ingen tvil om at dette er et forfatterskap i fremgang. Det er mindre klisjeer og ufrivillig patos enn i fjorårets bok, og en mer sammenhengende historie.

Det fortjener en femmer, og forventninger om et gjensyn med Bogart Bull. Han er en interessant fyr i utvikling, og Øistein Borge er en forfatter med gjennomtenkte intriger og godt blikk for all den interessante dramatikken som ligger i vår nære historie. Det kan bli spennende å henge på videre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk