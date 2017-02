Bokanmeldelse: Noah Hawley: «De som faller»

BLIKK FOR DRAMATURGI: Noah Hawley er en prisbelønt produsent og forfatter av tv-serier som Fargo, My Generation, Bones og The Unusuals. Fra tv-bransjen har Hawley tatt med seg blikket for god dramaturgi, og VGs anmelder mener det hever fremdriften i hans krimbok «De som faller» himmelhøyt over den klassiske, kronologiske krimdramaturgien.

Foto: Gyldendal Norsk Forlag