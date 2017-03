Bokanmeldelse: Monica Kristensen: «Amundsens siste reise»

Hva skjedde med Roald Amundsen? Teoriene har vært mange, det er spekulert i snart 90 år. Og her kommer sannelig Monica Kristensen med en ny teori.

Denne nye boken borer inn på et bokmarked som har flommet over av biografier om polheltene. Monika Kristensen kan Svalbard godt, det er her hoveddramaet utspiller seg. Og hun kan mye, mye mer - om fly, skip, utrustning, ekspedisjoner - og om det politiske spillet mellom mange nasjoner som utspant seg sommeren 1928.

Det oppsto fullstendig kaos da Umberto Nobiles luftskip « Italia» forsvant på vei tilbake fra Nordpolen i 25. mai i 1928, og Kristensen skriver levende om mann og mannskap og om alle de sterke aktørene i de mange redningsaksjonene som halset nordover til det som ble begynnelsen på en av de mest utrolige aksjonene i polarhistorien.

Ja, «Amundsens siste reise » er spennende som en god thriller.

Det var på vei tilbake til Kings Bay at det gikk galt for Nobile og hans store mannskap med forskere, mekanikere, militære. Luftskipet styrtet i isen - og en gruppe med Nobile havnet på ett sted, mens den store ballongen uten styring med seks fortvilede menn steg til værs.

Bok Dokumentar Monica Kristensen: Amundsens siste reise (Press) Sider: 352 Pris: 399 kr.

Det er en strålende fortelling Monica Kristensen har skrevet. Her møter vi Roald Amundsen som gammel, sliten og fornærmet, innadvendt og på randen av økonomisk ruin. Først trekkes han inn i den norske hjelpeaksjonen for å finne Nobile, men så støtes han ut.

FØR AVREISE: Den franske sjefpiloten René Guilbaud på flybåten Latham spaserer langs kaia i Tromsø med Roald Amundsen 18. juni 1928. De møtte hverandre for første gang dagen før. Foto: Ntb , NTB scanpix

Men Roald Amundsen melder seg likevel på, og går sine egne veier. Han får ikke de gode flytyper han ønsker seg, men må ta til takke med det franske sjøflyet Latham. Og avreisen fra Tromsø er merkelig lukket og hemmelig, og tre timer senere kom siste livstegn fra Amundsen.

Ikke rart det ble spekulasjoner: Hvor fløy de, hvor satte Roald Amundsen egentlig kursen? Fløy han bevisst inn i døden? Fulgte de langs kysten, over vann så flyet lett kunne lande, eller?

Ja, det er her Monica Kristensen lanserer sin nye teori helt på tampen av boken, i kapittelet «Letingens fjerde dimensjon ». Kristensen borer inn i noen funn som en studentekspedisjon fra Oxford gjorde i 1936, de fant rester etter en leirplass på Platenhalvøya, med både italienske og norske etterlatenskaper. Kristensen spekulerer - kan Amundsen og Latham faktisk nådd og funnet luftskipsvraket og så forgjeves forsøkt å få flybåten i luften igjen?

Det er bare å regne med at de mange polareksperter vil hive seg over boken og trolig også over Monica Kristensen og det hun lanserer.

For oss som ikke er polar-eksperter er det en glede å lese en tekst som åpenbart er skrevet med kunnskap og engasjement, med driv og nesten krimsjangerens oppbygging i boken. Men hvor er kildene? Monica Kristensen burde løftet fram tydeligere hvilke kilder hun har benyttet i boken. Det er meget beskjedne referanser her.

Og så må det føyes til: Boken berikes av et fabelaktig billedmateriale.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes