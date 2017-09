Bokanmeldelse: Matias Faldbakken: «The Hills»

Forfatter og billedkunstner Matias Faldbakken (43) ga ut sin «Skandinavisk misantropi»-trilogi under psevdonymet Abo Rasul. Nå gjør han romancomeback - under eget navn.

Det er gått snart ti år siden han ga ut siste bind i den kritikerroste trilogien om skandinavisk misantropi under navnet Abo Rasul. Matias Faldbakken er tilbake - og bruker denne romanen om en alderstegen restaurant til å beskrive hva som skjer når balansen mennesker imellom forrykkes.

Observatørrollen er klassisk og velprøvd i litteraturen – den tilbaketrukne betrakterens blikk kan si mye om oss selv som vi ellers ikke ville ha fått frem like tydelig og ærlig.

Slik sett er det et ved første øyekast konvensjonelt grep Faldbakken benytter seg av når han lar jeg-personen i «The Hills» være en erfaren kelner som i 13 år har arbeidet på restauranten som har gitt boken navn.

Roman Forfatter: Matias Faldbakken: Tittel: «The Hills» Forlag: Oktober Sider: 240 Pris: Kr. 379,-

The Hills er en familiedrevet restaurant i Oslo med historie tilbake til 1800-tallet og er skildret på en måte som kan vekke assosiasjoner til en mellomting av Theatercaféen og Lorry.

Men det hviler også noe tungt over The Hills, noe nedslitt, inngrodd og mørkt.

ROMAN-KLAR: Matias Faldbakken var 28 år da han debuterte med «The Cocka Hola Company» i 2001. Nå er han 43 og klar med ny roman som det står hans eget navn på. Foto: Simon Skreddernes

Kelneren kjæler for det klassiske og uforanderlige i jobben, han dyrker den velbrukte kelneruniformen, det slitte men solide dekketøyet og omgivelsene for øvrig. I restauranten vil de holde fast ved en klassisk europeisk kafékultur som strengt talt ikke lenger finnes, men som de hvite dukene, de kontinentale fullformatavisene og den diskrete stilen for øvrig i det minste kan imitere.

Et univers i seg selv altså, med den blandingen av rigide rutiner og høysensitiv omgangsform som kjennetegner den virkelig tradisjonelle restaurantbransjen. Inkludert den arketypisk sammensatte staben.

Og så er det selvsagt stamgjestene da. Noen er der så å si daglig, slike som Grisen, Sellers og kelnerens personlige venn Edgar med sin lille datter Anna. De utgjør til sammen et typegalleri som enhver med kjennskap til uteliv og restaurantbransje de siste 30 årene kan kjenne seg igjen i.

Det er et slags kammerspill som utfolder seg i den finstemte terrorbalansen mellom stamgjestenes tyranni og de ansattes arroganse, et spill som snart skal bli forstyrret når nye aktører melder seg og skaper uorden i systemet.

Slik utvikler «The Hills» seg fra et slags kollektivportrett til et absurd drama, som blant annet fikk meg til å assosiere til David Lynchs skumleste arbeider. Hult teatralsk og klaustrofobisk på en og samme tid. På trygg vei inn i katastrofen.

Matias Faldbakken har tidligere skrevet meget sterke romaner under pseudonymet Abo Rasul, men er aller mest kjent som kunstner - der han har etablert en sentral posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Og man aner hans sans for det taktile i måten han kjæler for skildringene av stedet og tingene, og i et blikk som gjør både fysiske gjenstander og mat og drikke til sentrale elementer i handlingen.

Den virker så lett og tilforlatelig skrevet, men «The Hills» er i virkeligheten noe av det mest uforsonlige jeg har lest på svært lenge. En særegen leseropplevelse mange bør unne seg.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk