Bokanmeldelse: Maria Parr: «Keeperen og havet»

Oppfølgeren til «Vaffelhjarte» skuffer ikke. Maria Parr skriver levende og humørfylt og skaper et trygt univers det er godt å være i.

Sjarmbomben Lena Lid og stillferdige Trille er tilbake med nye sprell fra vestlandsbygda Knert-Mathilde. Selv om de er blitt litt eldre, er «Keeperen og havet» av samme tapning som den første boka. Mangel på utvikling gjør ikke noe, serielesning er slukelesning. Dessuten slår hjertet roligere og lykkeligere når man leser Maria Parr.

Språket er muntlig, og alt er beskrevet med en humoristisk snert. Distinkte personligheter kommer til syne i de forskjellige måtene å snakke på. Som i en hvilken som helst Netflix-serie, er «Keeperen og havet» karakterdrevet. Og det rekker for å holde på interessen, selv om forfatteren kanskje kunne utnyttet spenningselementene bedre.

Om forfatteren: Maria Parr (født 1981 på Sunnmøre), er barnebokforfatter og lektor. Hun debuterte med «Vaffelhjarte» (2005), som årets bok er en frittstående oppfølger til. «Vaffelhjarte» er solgt til 26 land. NRK har laget en tv-serie for barn basert på boka (2011). For boka «Tonje Glimmerdal» (2009) mottok forfatteren Brageprisen, Kritikerprisen, Nynorsk barnelitteraturpris og Kulturdepartementets pris for beste barne- og ungdomsbok.

Episoden der hovedpersonene er på en flåte og nesten blir påkjørt av ferja, kunne for eksempel blitt gjort mer ut av. Lena Lid er en sitatmaskin og har alltid smarte replikker på lur. Av og til virker det som at de dramatiske hendelsene er plassert i boka for at de kule kommentarene til Lena Lid skal komme til sin rett. Ingen reelle farer truer i Knert-Mathilde, og det trygge universet er en kvalitet ved boka. Likevel er det bra for framdriften om leseren får følelsen av at noe står på spill.

I den vesle bygda skjer det lite, og barna må finne på saker selv. Selv om nettbrett og mobiltelefoner er nevnt, oppleves universet som tidløst og kanskje til og med litt gammelmodig. Trille og Lena Lid sender flaskepost, bygger flåte og går julebukk. Det er et snev av barndomsromantikk her. Dette minner om bøkene til Astrid Lindgren, som ofte Maria Parr blir sammenliknet med.

Parr har også det til felles med Lindgren at hun tar barns følelser og bekymringer på alvor. Trille klager et sted på at de voksne alltid vil ha barna ut, ut, ut. Når det barna virkelig trenger, er et fang å sitte på og varm kakao og boller. Det er noe å huske på.



Romanen er språklig oppfinnsom og full av snodige bokstavrim og sprelske sammenlikninger. Tittelen er det ikke. «Keeperen og havet» er en grei oppsummering av handlingen i boka, men virker sammenrasket av noen andre enn forfatteren.

Ikke døm boka etter tittelen. Lena Lid og Trille fortjener mange lesere og mange bøker. Maria Parr skriver fram vill, vakker vestlandsnatur og sympatiske personer vi vil være sammen med i bok etter bok.

