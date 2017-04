Bokanmeldelse: Malin Persson Giolito: «Størst av alt»

Tenåringene Maja og Sebastian står bak en blodig skolemassakre på en svensk videregående skole. Men hva var det egentlig som skjedde den skjebnesvangre dagen?

«Størst av alt» er en spennende, velskrevet roman om umoden kjærlighet og et trekantdrama som munner ut i en grusom massakre.

Den tilsynelatende skakkjørte 18-åringen Maja er den kloke lille rike pike. Hun skildrer de grufulle hendelsene – og alt som skjer i retten ni måneder senere – med en tenårings kynisk-ironiske distanse. Hun fremstår følelsesløs og kald. Men er det hele en maske?

Proppfull av samtidens populærkulturelle referanser skildrer hun menneskene hun observerer – foreldrene, vennene, psykologen, forsvarerne, aktoratet, politifolkene.

Språket er muntlig og lettlest og fullt av treffende bilder, som når et siste åndedrag lyder «som et avløp noen hadde helt kaustisk soda i.»

BOK Krim Malin Persson Giolito: «Størst av alt» Cappelen Damm Oversatt av Monica Carlsen (originaltittel: «Störst av allt» 447 sider Kr. 379,-

Selv om temaet er grusomt, er tonen gjennomgående humoristisk. Majas mor «raste så fort opp og ned i vekt at man skulle tro det var jobben hennes».

På ett nivå kan romanen leses som et oppgjør med og et tidsbilde av et politisk korrekt og selvtilfreds Sverige.

Dramaturgisk er romanen bygd opp rundt rettssakens tre uker, og med tilbakeblikk i egne kapitler.

Om forfatteren: Svenske Malin Persson Giolito (f. 1969) debuterte i 2008 med romanen «Dubbla slag». Giolito har bakgrunn som advokat og er datteren til krimforfatteren og kriminologen Leif G.W. Persson.

Rettssalsdramaet er en egen undersjanger i krimlitteraturen – perfeksjonert av forfattere som Erle Stanley Gardner (Perry Mason), John Grisham og Chris Tvedt (Mikael Brenne). I likhet med de tre nevnte har Malin Persson Giolito bakgrunn som advokat – hvilket utvilsomt styrker fiksjonens troverdighet.

Monica Carlsens oversettelse er stram og stilsikker, men jeg forundres over at «förundersökning» 17 ganger oversettes med svesismen «forundersøkelse», som ikke er et norsk politibegrep. På norsk kaller vi arbeidet som leder frem til tiltale for «etterforskning».

«Jurister resonnerer, forfattere fantaserer,» skriver Malin Persson Giolito i etterordet. Som fantasi er denne romanen skremmende virkelighetsnær, gysende, medrivende – og overraskende.

Anmeldt av: Tom Egeland