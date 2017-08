Bokanmeldelse: Liane Moriarty «Vanvittig skyldig»

Hun kan sannelig lage plot, australske Liane Moriarty.

Denne nye bestselgeren står ikke tilbake for hennes tidligere romaner i så henseende – det bygges opp med små hint og ender med nerve og høy spenning: hva er det som har skjedd?

BOK Liane Moriarty «Vanvittig skyldig» Panta forlag Oversatt av Solveig Moen Rusten Sider: 592 Pris: 299 kroner

Skjønt det hele starter nesten uengasjerende temperaturløst i boken som på norsk har fått tittelen «Vanvittig skyldig». Jo, tittelen dekker nok, selv om den engelske tittelen på boken som utkom i fjor, «Truly, Madly, Guilty», treffer bedre på det ganske så mesterlige kammerspill i boken. Men det nøstes nennsomt og langsomt opp – inn i en pageturner for de som er svake for Moriartys stil og miljøer.

Det hele spinner rundt og rundt en spontan hagefest der tre par møtes, der to par kjenner hverandre godt, Oliver og Erika, Sam og Clementine, – eller gjør de det egentlig? Og vertsparet Vid og Tiffany, skiller seg ut – eller gjør de egentlig det?

Det er grilling og god dessert og tilsynelatende lett prat. Det er tre barn med på hagefesten, og i det fjerne en irritert eldre nabo som klager. Det er hemmeligheter, problemer og forhistorie hos både den ene og den andre. Noe skjer på hagefesten, som skal påvirke, for ikke å si bli ødeleggende for livene til alle som var der etterpå. Men hva var det egentlig som skjedde? Det tar i grunnen hele romanen før leseren får dannet seg et bilde av hva som utspant seg på festen. Og er det mulig for de voksne og barna å komme seg videre?

Liane Moriarty legger ut et komplisert puslespill – der brikkene plasseres tilsynelatende tilfeldig, men litt etter litt gir et bilde. Perspektivene fra de seks voksne og de tre barna og den gamle naboen framstilles før, under og etter hagefesten. Det er fikst gjort, og alt rundt ekteskapene, sex, vennskap og foreldrerollen, spilles ut fra mange ulike vinkler, igjen og igjen. Det er en skikkelig sommerbok, tykk, innholdsrik, litt småskummel nesten.

Liane Moriarty har alt et stort publikum etter boksuksessene «Ektemannens hemmelighet» og «Store hvite løgner», som også ble en kassasuksess som HBO-serie, med skuespillerne Nicole Kidman, Reese Witherspoon og Alexander Skarsgaard. Denne romanen vil trekke nye lesere som liker drama, intriger og overraskelser.

GURI HJELTNES