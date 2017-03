Bokanmeldelse: Lene Julsen: «Naturmannen og jeg»

Det er noe herlig sjarmerende over Lene Julsens tekster, der hun kjemper sitt livs kamp med og mot naturen, aka naturmannen.

Mange tusener har fulgt henne som blogger med fast spalte i flere år på nettstedet Harvest, og enda flere ble kjent med henne gjennom A-magasinet sist sommer. Hun har mottatt fanmail og skapt debatt.

Her kommer tidligere publiserte og nye tekster i en samlet story, utgitt i bokform, «Naturmannen og jeg» - med den talende undertittelen «Han lovet meg aldri gull, bare grønne skoger».

Lene Julsens oppfordring: Dropp dusjen og vask deg med klut!

Julsen er fra Sarpsborg, som Naturmannen, hun er sportsreporter og småbarnsmor, nei, hun blir småbarnsmor i løpet av boken. For det handler om livet mellom de to, fra den første kurtisen, den første gangen både her og der, dragkampen om å ønske barn, slitet for å få barn og mye mer.

Boken har tre deler – først om forholdet mellom han og hun, andre bolk heter rett og slett «Gravid» i store bokstaver, og siste handler om han og hun og datteren Sofia. Joda. Her der det livsløp så det suser i sengehalmen.

BOK Sakprosa Lene Julsen: «Naturmannen og jeg» (Cappelen Damm) Sider: 217 Pris: 306 kr.

Fikk med deg? Norsk erotikk bedre enn «Calendar Girl»

En leser får mang en god latter i hverdagens bestrebelser mellom kvinnen og Naturmannen.

Ytterpunktene i deres horisonter kommer i bekrivelsene av hans verden, som drømmen om fjellet, på en enkel spartansk hytte, uten strøm og innlagt vann, med køyeseng – og sengekos avviser han, fordi Naturmannen må breie seg i underkøya alene.

Eller i beskrivelsene av Naturmannens mange rådyre innkjøp for å ha topp fritidsutstyr, fra dyre dynejakker til spesialbestilt stisykkel og kostbare gadgets til sykkelen. Det eneste Naturmannen ikke kan gjøre med sykkelen, er å ha sex, så der sitter hun med makten - og den bruker hun.

Og så kontrastene til hennes verden – hvor hun ser for seg en romantisk reise til Paris, med høye hæler og flørt og romanse. Mens han pakker i ryggsekk, solide sko og lakenpose.

Nye Harry Hole: «Sitter som et bitt»

De mange små fortellingene bindes sammen på en måte som holder akkurat i et bokformat. Lene Julsens styrke er og blir korte, pregnante tekster, gode oneliners - med humor, selvironi, selvutlevering, utlevering av livsledsageren og livet de lever. Hun er på et vis øyeblikkets mester, en mester i å spidde hverdagen og samlivet mellom naturmann og kvinne.

Lest samlet blir det i lengden noe repeterende, og i bokform blir det private mer merkbart i overkant, men om du ønsker noen ukompliserte timer i livets kaos mellom en fresk kvinne og en stabukk, ja så finnes de her.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes