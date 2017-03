Bokanmeldelse: Kurt Aust: «Skipet med det onde øye»

Krim: Klassisk krim fra seilskutetiden med god bør i seilene.

Etter fire års pause er det duket for gjensyn med våre gamle venner Thomas av Bouberge og hans assistent Petter Hortten.

Vi skal til året 1706, og de to kumpanene er på flukt fra Danmark etter at Thomas har havnet i konflikt med selveste kongemakten i København. I motsetning til sin herre og mester (som offisielt er død), har Petter Hortten lykkes å få med seg sin familie på flukten, som finner sted om bord i seilskuten «Christianus Quintus».

De flyktende er i praksis i kapteinens vold, og kaptein Bloomfeldt er ingen enkel mann å forholde seg til: Fordrukken, pilleknaskende og generelt atal.

Skipet er på vei til de vestindiske øyer for å plukke opp slaver, men Thomas og Petter har et håp om å kunne mønstre av på Kanariøyene for å starte en ny tilværelse der.

Så enkelt skal det selvsagt ikke bli, for om bord inntreffer snart det ene dramatiske dødsfallet etter det andre. Hvilken sammenheng har disse begivenhetene med den mystiske forsvinningen til skipets forrige kaptein for bare to år siden? Og hvor ble det egentlig av gullet kaptein Munk hadde samlet seg den gangen?

Det er duket for en klassisk krimsetting, komplett med kryssende intriger, hemmelige notater, dype skipskister og lav moral. Som en Hercule Poirot fra seilskutetiden benytter Thomas av Bouberge seg av den moderne fornufts deduktive metode når han setter seg fore å etterforske hendelsene, i kontrast til sjøfolkenes uvitenhet og primitive overtro.

Om forfatteren: Kurt Aust (62) er født og oppvokst i Danmark, men har bodd i Norge siden 1982. «Christianus Quintus» er hans syvende bok om Thomas av Bouberge og Petter Hortten. Aust har også skrevet andre bøker, blant annet Tour de France-thrilleren «Dødt løp» fra 2015.

Forfatteren tar seg svært god tid til å male ut scener og karakterer, samtidig som han strør om seg med stadig nye spor og indisier. Det kan bli litt omstendelig og gammelmodig i stilen, men en spennende kamp mot pirater og annen action holder stort sett intensiteten ved like.

Som i de tidligere bøkene i denne serien er også «Skipet med det onde øye» fortalt i ettertid, av den aldrende Petter Hortten i København på 1740-tallet. Det gjør blant annet at vi kan bli presentert for hans gamle venn Ludvig Holberg.

Artig grep, men bokens fremste kvalitet ligger i skildringene av livet og menneskene om bord i «Christianus Quintus».

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk