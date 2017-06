Bokanmeldelse: Karen Dionne «Myrkongens datter»

Hevn og hat. Farskjærlighet og forakt. Følelser og forvirring. En datters forhold til sin farlige far gjør denne thrilleren til et fengslende og skremmende dypdykk i menneskesinnet.

Krimsjangeren beskyldes ofte for fraværet av originalitet. «Myrkongens datter» beveger seg elegant i gråsonen mellom den skjønnlitterære oppvekstromanen og spenningssjangerens konvensjoner.

Fortellerstemmen tilhører Helena, som bor med sin ektemann og to små døtre i Michigan. Da Helenas mor var 14, ble hun kidnappet. Helena ble født tre år senere og vokste opp med mor og far i en avsides hytte i skogen.

BOK Thriller: Karen Dionne «Myrkongens datter» (Juritzen) · Oversatt av Marianne Fjellingsdal (originaltittel: «The March King’s Daughter») ·318 sider ·Kr. 349,-

Hun ante ikke at moren var farens fange – og at hun selv var resultat av en voldtekt – før de to unnslapp den psykopatiske kidnapperen da hun var 12.

Saken ble en stor sensasjon. Men Helena har ikke fortalt et ord om fortiden til sin ektemann. Sannheten går først opp for ham den dagen politiet står på døren hjemme hos familien: Helenas far har drept to voktere og flyktet fra fengselet.

Om forfatteren: Amerikanske Karen Dionne (f. 1953) skrev tre bøker før gjennombruddet med «Myrkongens datter» - som akkurat kom på engelsk. Hun bor utenfor Detroit og er en kjent person i amerikansk bokbransje, der hun er engasjert i flere foreninger og organiasjoner for amerikanske forfattere.

Fordi hun kjenner sin far ut og inn, aner Helena hvor han har tatt veien. Dermed blir det opp til henne å ta opp jakten på den farlige faren – en mann hun avskyr og elsker på samme tid.

Hun kjenner ham som brutal – men også som øm. De forvirrende og splittede følelsene forvirrer henne. Hva skal hun gjøre hvis hun innhenter faren, som dreper stadig flere på sin flukt?

Romanen veksler mellom Helenas spennende menneskejakt og lange partier der hun minnes sin oppvekst.

Dionne turnerer denne tosidigheten – Helenas barnlig farskjærlighet og avskyen for hans handlinger – med psykologiske finesse.

Språket i romanen – ikledd en god norsk språkdrakt av Marianne Fjellingsdal – er neddempet, poetisk og drømmende. Dette er like mye en oppvekstroman og et psykologisk portrett som en thriller.

"Myrkongens datter" er ingen heseblesende actionthriller. Jakt-kapitlene er kanskje de mest uforløste, og boken befinner seg langt ute i krimsjangerens grenseland. Selv synes jeg det sjangeroverskridende er en styrke. Jeg ble fengslet – både av spenningen, det psykologiske spiller og ikke minst av Dionnes penn.

Lurer du på hvilke bøker du skal ta med deg på stranden i sommer, vil jeg ikke nøle med å føye denne på listen. «Myrkongens datter» kan fort, og fortjent, bli en av sommerens bestselgere.

Anmeldt av: Tom Egeland