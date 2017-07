Bokanmeldelse: Jussi Adler-Olsen «Hun takket gudene»

Temaer som firmaknusing og terror til tross: Jussi Adler-Olsens nyeste thriller på norsk minner tidvis mer om en romantisk Superstjerneroman.

La det være sagt med en gang: «Hun takket gudene» er ingen ny bok. Den utkom for første gang i 2003 under navnet «Firmaknuseren», og var Adler-Olsens andre thriller. I 2010 ble den utgitt på nytt i Danmark under tittelen «Hun takket gudene»; en pompøs tittel som viser seg å stå godt til innholdet. Her er det så mye patos og svulstigheter at det grenser mot det komiske.

«Øynene var en palett av vissenbrunt, som en åpning i jungelkrattet rundt barndommens landsby, fulle av mystikk og ubesvarte spørsmål. Varme som palmetrær i ettermiddagsheten. Han fikk en følelse i kroppen som etter en urolig søvn».

Slik skildres nederlandske Peter de Boers første møte med 27 år gamle Nicky Landsaat i Amsterdam i 1996. Hun: en indonesisk pike fra ghettoen, han: en mektig forretningsmann som har tjent seg rik på å bidra til andre bedrifters fallitt. Salander-aktige Nicky får en godt betalt trainee-stilling i Peters firma, men det er først når han ber henne om hjelp til å komme seg ut av en vanskelig situasjon at hun øyner en mulighet for at han kan bli hennes – hun har nemlig vært betatt av Peter siden hun så ham på tv. Relasjonen mellom dem skildres som en type «kjærlighet ved første blikk» som man oftere finner i sjangere med hetere temaer.

BOK Jussi Adler-Olsen: «Hun takket gudene»

Thriller

752 sider, 399 kr

Aschehoug



Men dette er altså en thriller og den involverer både den irakiske sikkerhetstjenesten – som vil tvinge Peter til å ødelegge et internasjonalt oljeselskap- og konspirasjonsteorier rundt faktiske hendelser som Bijlmer-flyulykken i 1992, hvor et fly krasjet inn i en boligblokk i Amsterdam. Peter og Nicky vikles inn i et storpolitisk spill som kan bli dødelig for dem begge.

OM FORFATTEREN: Jussi Adler Olsen debuterte som krimforfatter i 1997 med «Alfabethuset» og har siden den gang utgitt til sammen ti bøker hvorav flere er filmatisert. Mest kjent er han for krimserien om Avdeling Q.

Adler-Olsen har skapt seg et internasjonalt navn på å skrive drivende thrillere hvor maktmisbruk og samfunnskritikk vies stor plass. «Hun takket gudene» viser glimt av den forfatteren han har utviklet seg til å bli, men den bærer preg av å være skrevet av en urutinert forfatter som vil for mye. En thrillers viktigste egenskap er at den er spennende, men denne boken er en av de kjedeligste Adler-Olsen har skrevet. En murstein som hadde hatt godt av noen innstramninger.

Flere karakterer introduseres for eksempel med omfattende bakgrunnshistorier som heller burde kommet naturlig frem under handlingens gang. Det gis lange og detaljerte referanser til nyhetshendelser, som skal forsøke å sette en tidsriktig atmosfære, men heller ødelegger for drivet i historien. Leseren fores med t-skje slik at man ikke skal overse viktige plotdetaljer. Historien inneholder dessuten mange uinteressante sidespor som trekker oppmerksomheten bort fra bokens essensielle kjerne: hva enkelte mennesker og institusjoner er villige til å gjøre for å nå sine mål.

Et for så vidt godt utgangspunkt for en thriller, men det ender i en heller langdryg og gjennomsnittlig affære. Oversetter Erik Johannes Krogstad gjør forøvrig en god innsats denne gangen også.



ELIN BREND BJØRHEI