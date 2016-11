Bokanmeldelse: Jorun Thørring: «De dødes hus»

Allerede tittelen, «De dødes hus», signaliserer at dette ikke akkurat er en bok som oser av originalitet.

Og man får ganske riktig tidlig sine mistanker bekrefter.

Her er det giftmord, mystiske slott, hemmelige kjellerganger, gravkapeller og gamle familiehemmeligheter i metervis. Uten at jeg med min beste vilje kan se at forfatteren tilfører disse utslitte ingrediensene noe som helst nytt.

Bok Jorun Thørring: «De dødes hus» Krim Nesten litt rørende gammeldags. 400 sider Kr. 379 Aschehoug

Vil skal til Paris anno 2001. Den norskfødte rettsmedisineren og spesialetterforskeren Orla Os er tilknyttet hovedstadens politistyrke, og etterforsker et likfunn. Alt tyder på at den døde, som har ligget i leiligheten sin i flere måneder, er den aldrende innehaveren av et kjent vinslott i Bordeaux.

Når det finnes spor av gift i liket, blir Orla Os fast bestemt på å oppklare hva som har skjedd. Dette sender henne til slottet i Bordeaux, der det venter Orla og kollegaen Nicolas Roland et helt menasjeri av tause, hemmelighetsfulle og til dels forvirrede mennesker. Her skal det med andre ord avdekkes løgn, svik og bedrag gjennom flere generasjoner.

For å få historien til å henge sammen, er omtrent halvdelen av bokens handling lagt til andre verdenskrig, da motstandsfolk og jøder søkte tilflukt på slottet. Med fatale konsekvenser for de fleste av dem, og ikke minst med konsekvenser for skjebnen til familien Dumont som eier slottet. Det etableres et hevnmotiv som en vakker dag skal komme til å få sitt utløp.

Om forfatteren: Jorun Thørring (61) debuterte i 2005 med krimromanen «Skyggemannen». Senere har hun utgitt ytterligere fem krimbøker, inkludert årets bok. Rettighetene er solgt til flere land. Thørring er født i Tromsø, og utdannet lege.

Problemet er bare at leseren ganske snart skjønner hva som skal skje, og dét svært god tid i forveien. Og når en intrige blir så forutsigbar, går det selvsagt på dramatisk vis utover intensiteten.

Det er lite ytre spenning for øvrig, og hovedpersonen Orla Os kommer i hvert fall ikke jeg på noe tidspunkt skikkelig under huden på. Dette er en krimbok der veldig mye forklares og fortelles ved hjelp av dialoger og replikkvekslinger, noe som gir den et ganske overforklarende preg.

Det er som om boken gradvis mister tempo, og selv den potensielt dramatiske avslutningen blir mest av alt treg og repetitiv.

«De dødes hus» kan kanskje funke for den svært tradisjonsbundne krimleser. De fleste andre vil nok finne den ganske utdatert. For ikke å si gammeldags.

SINDRE HOVDENAKK