Bokanmeldelse: Jojo Moyes: «Paris for en»

Hun har solgt mest bøker i Norge de siste årene, men Jojo Moyes nyeste roman på norsk er uinspirert og overfladisk.

Og den berører heller ikke slik hennes tidligere bøker har gjort. Den er full av romantiske klisjeer og mangler en god og interessant historie.

BOK Jojo Moyes: «Paris for en» Roman 203 side, 299 kroner Bastion Oversatt av Elisabeth Haukeland

«Paris for én» handler om 26 år gamle Nell som gleder seg enormt til å reise til Paris for første gang, på en romantisk weekend med kjæresten Pete.

Men Pete dukker ikke opp på togstasjonen ved avreise, og Nell bestemmer seg for å reise til kjærlighetsbyen på egen hånd – det kan jo hende at Pete kommer etter henne.

Vel framme i Paris møter Nell flere utfordringer, og hun blir nødt til å hente frem nye sider av seg selv. Da hun møter kelneren og forfatterspiren Fabien skyter personlighetsutviklingen hennes fart for alvor.

Romanen inneholder de fleste elementene som vi kjenner så godt fra flere av Moyes’ bestselgende bøker: en svært naiv og klønete kvinnelig hovedperson som er ute av stand til å innse egen verdi og tiltrekning på det motsatte kjønn. Vi har den usympatiske kjæresten som holder hovedpersonen tilbake og som blir stående som den rake motsetningen til den nye, sympatiske mannen som skrives inn i handlingen. Og det oppstår hendelser som setter karakterenes personlighet på prøve.

Boken har også mye humor og sjarm. Den er full av kjærlighet til Paris og har stemningsfulle illustrasjoner.

Men sjarm og et pittoresk bakteppe er ikke nok for å heve denne historien. Plottet er for klisjefylt og oppbrukt, og i motsetning til Moyes’ tidligere bøker fremstår «Paris for én» som svært naiv og enkel der den farer gjennom hendelser og konflikter uten å gå spesielt i dybden.

Det oppleves tidvis som at romanen er skrevet for et langt yngre publikum. Dette kan ha å gjøre med bokens opprinnelse. «Paris for en» ble skrevet og utgitt som en del av en britisk bokserie kalt «Quick Reads» - rettet mot lesere som på ulike måter sliter med boklesing i hverdagen.

Og den lever opp til navnet på bokserien:

Dette er en lettlest kortroman med en lettfordøyelig og tynn kjærlighetshistorie som er fort lest og fort glemt, og som minner leserne på at det er viktig å omfavne livet, leve her og nå, og ha mot til å være den man er.

Ganske enkelt!

ELIN BREND BJØRHEI

