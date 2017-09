Bokanmeldelse: John le Carré: «Spionenes arv»

THRILLER: De gamle er eldst. Med sin nye roman setter den 85 år gamle mesteren John le Carré et foreløpig punktum for sin storslåtte saga om spionasje. Og for et punktum!

«Spionenes arv» er skrevet med vitaliteten til en ung dikter og klokskapen til en gammel skald.

Bok John le Carré: «Spionenes arv» (Originaltittel: «A Legacy of Spies») Cappelen Damm Oversatt av Heidi Grinde 252 sider Kr. 379,-

Språket sprudler – av litterær skaperkraft, av humor, av menneskeinnsikt, av ettertanke.

Om forfatteren: Britiske John le Carré (85) er verdens fremste spionforfatter. Han hadde selv bakgrunn fra etterretningstjenesten da han ble forfatter. Han har skrevet 24 romaner og er særlig kjent for gjennombruddromanen «Spionen som kom inn fra kulden» (1963).

Over 25 år er gått siden vi sist møtte agenten George Smiley (i «Hemmelig pilegrim»). I denne romanen har ikke Smiley hovedrollen – tvert imot aner ingen hvor han er blitt av.

Bokens fortellerstemme tilhører fransk-britiske Peter Guillam, Smileys assistent, fra le Carrés debutroman fra 1961: «Telefon til avdøde». Den aldrende spionen tilkalles til sin tidligere arbeidsgiver i London – The Circus – fra sitt hjemlige eksil i Bretagne.

Siden George Smiley er forsvunnet, må Peter Guillam stå til rette for to drap som ble begått under en operasjon med kodenavn Vindfall under den kalde krigen. Ofrenes etterkommere vil saksøke etterretningstjenesten – som i sin tur vil skyve ansvaret over på fortidens kyniske agenter.

Ja, årets bok er faktisk en forløper til «Spionen som kom inn fra kulden» (1963) og tilfører den femti år gamle historien nye fakta og et helt nytt blikk.

Hvorfor handlet de som de gjorde, agentene som tjenestegjorde for sine hjemland under den kalde krigen? Hva husker de? Hva vil de ikke huske?

De drepte. De manipulerte og forførte. De brukte, og misbrukte, mennesker som sto dem nær.

Hvorfor? Hvordan har det påvirket dem?

Mens James Bond er en pappfigur, er den ikke ulike Peter Guillam et tenkende, følsomt og angrende menneske av kjøtt og blod. Før var han en nådeløs og hard spion – en drikkfeldig skjørtejeger. Nå er han pensjonist med høreapparat og stokk.

Heidi Grindes oversettelse ivaretar romanens lett alderdommelige (men du verden så elegante og friske) toneleie på en ypperlig måte.

John le Carrés trofaste lesere vil nok fortsatt sette klassikere som «Spionen som kom inn fra kulden» og «Muldvarpen» (1974) aller høyest i forfatterskapet. Likevel lukker jeg denne 250 siders boken fylt av vemod og beundring.

«Spionens arv» bekrefter en gang for alle at John le Carré klarer å lage stor litteratur av den ellers så utskjelte spionsjangeren.

Anmeldt av: Tom Egeland