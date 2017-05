Bokanmeldelse: Jørgen Brekke: «Avgrunnsblikk»

Overraskelsene står i kø i Jørgen Brekkes nye krimroman «Avgrunnsblikk». Den viser en ny side av forfatterskapet hans.

I «Avgrunnsblikk» har Brekke forlatt de eventyrlige krimeposene til fordel for en mer realistisk intrige, men han har tatt med seg forkjærligheten for myter. I den nye boken står wicca og heksekunst sentralt.

Odd Singsaker og Felicia Stones hyttetur blir avbrutt da de finner liket av en kvinne, hengende fra taket i stua. Den døde var involvert i en drapssak Singsaker etterforsket syv år tidligere, der en rik professor ble funnet knivdrept i sin leilighet i Trondheim.

Professoren hadde studert en heksemenighet i byen og på åstedet fant politiet blant annet et pentagram. Singsaker rakk aldri å følge saken helt til slutten fordi han ble rammet av en hjernesvulst. Det nye dødsfallet gjør at Singsaker spør seg om den virkelige morderen ble dømt for professordrapet.



«Avgrunnsblikk» er både en prequel og en sequel. Deler av fortellingen finner sted i 2009, og beskriver Singsakers liv og forhold før leserne ble kjent med ham i «Nådens omkrets».

Helt fra det mørke og uhyggelige anslaget har Brekke leserens fulle oppmerksomhet.

«Avgrunnsblikk» er en tynnere bok enn hans foregående, men den er til gjengjeld stramt komponert med få dødpunkter, og viser en forfatter som har fornyet seg betraktelig. Overraskelsene og vendepunktene står i kø i den gjennomtenkte plotintrigen, skjønt vendingene blir så mange mot slutten at det virker noe påtatt.

Om forfatteren: Jørgen Brekke debuterte i 2011 med «Nådens omkrets», som ble solgt til åtte land før utgivelse og flere land senere. «Avgrunnsblikk» er den femte boken i serien om politimannen Odd Singsaker.

Brekke har tonet ned bestialske beskrivelser til fordel for en mer karakterdrevet historie, og det fungerer svært godt. Brekkes skildringer av mennesker som lever i skyggene og som balanserer på kanten av avgrunnen i sin lengsel etter noe større og bedre, gir assosiasjoner til psykologiske thrillere.

De mørke skildringene har han beholdt, og også denne gangen kretser plottet rundt hvordan fortiden hjemsøker nåtiden. Brekke bruker historiske detaljer fra hekseforfølgelser i Trondheim til å skape nifse scener med Singsaker og partneren i Femundsmarka.

For dette er ikke en bok man leser alene på hytta; «Avgrunnsblikk» er en intens og tidvis uhyggelig krim som vil kunne overraske Brekkes faste lesere og trolig skaffe ham en større leserkrets.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei