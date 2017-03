Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Tørst» - Sitter som et bitt!

Det starter rolig, nærmest i valsetakt. Men etter hvert skrus tempoet betraktelig opp, og den nye Harry Hole-boken blir en heseblesende leseropplevelse av beste Jo Nesbø-merke.

Som sikkert mange nå har fått med seg, skal det handle om vampyrisme i denne bloddampende ferske Nesbø-boken. En mann med et imponerende tannsett glefser seg bokstavelig talt gjennom den ene tinder-daten etter den andre, og Oslo-politiet står tilsynelatende maktesløse.

Les første kapittel her: Harry Hole er lykkelig gift, men likevel på tynn is

Presset tilbake

Men politimester Mikael Bellman, kjent fra tidligere bøker, har politiske ambisjoner og sørger for å presse selveste Harry Hole tilbake på banen for å skaffe seg selv en oppklaringsfjær i hatten.

Hole nyter ellers det gode liv som foreleser ved Politihøgskolen og er lykkelig samboer med Rakel. Men så snart han motvillig har funnet tilbake til sin vante outsiderposisjon i politiet, får han også tilbake den brennende tenningen som vi kjenner fra før.

Motivene er velkjente: Ikke bare er det snakk om spøkelser fra hans egen fortid som dukker opp igjen, i tillegg er Holes nærmeste – Rakel og stesønnen Oleg – utsatt for ytre trusler. Det er med andre ord en i enhver forstand relasjonsorientert historie vi presenteres for i starten av boken. Det blir personlig – og da er vi skikkelig i gang!

Leste du intervjuet med Nesbø? – Jeg har krympet to centimeter

Stamstedet Schrøder spiller viktig rolle

BOK Jo Nesbø: «Tørst» (Aschehoug) Sider: 527 Pris: Kr. 399,-

Mange velkjente skikkelser og steder fra Harry Hole-universet dukker opp igjen, både kolleger ved Politihuset og stamstedet Schrøder spiller viktige roller. Byen Oslo utgjør de viktigste kulissene, fra Grünerløkka til Holmenkollen, med avstikkere til nærmeste omland.

Vi presenteres for flere litterære arketyper, som for eksempel den eksentriske professoren som er ekspert på vampyrisme og som Hole sørger for å involvere i etterforskningen. Arketypisk, for ikke å si litt parodisk, er også den ivrige kvinnelige VG-journalisten som villig blar opp til sine korrupte politikilder.

Jo Nesbø er en mester når det gjelder å bygge en lang og stigende spenningskurve. Fra tilsynelatende hverdagslige situasjoner og samtaler, er det som om uhyggen gradvis sniker seg inn på leseren.

Husker du denne? Djevelen er i detaljene når Harry Hole får et nytt og bedre liv

Blodet drypper og spruter

Det er et noe roligere tempo over «Tørst» enn i tidligere Harry Hole-bøker, mer vals enn rock and roll, helt til vi er godt over halvveis. Men da er det også full spiker, og blodet drypper og spruter i strie strømmer før siste side er vendt.

Det skal sies at Jo Nesbø slett ikke er fremmed for å ty til klisjeer for å få handlingen til å gå opp, det er også i overkant mye forsoning som skal på plass mot slutten.

Men heldigvis for alle Jo Nesbø-fans: En tilsynelatende lykkelig slutt går over i et tydelig varsel om flere Harry Hole-bøker. En jaget mann vender nok snart tilbake.